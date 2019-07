POMAHNITALI Branko L. UPAO U PATRIJARŠIJU, VITLAO PIŠTOLJEM I VIKAO: Dajte mi 200.000 evra! Imao je 7 metaka u okviru pištolja sa izbrušenim brojem!

Bivši crkvenjak Hrama Svetog Save Branko L. (42), iz Beograda, a rodom iz Crne Gore, upao je juče oko podneva naoružan pištoljem „bereta 765“ u zgradu Patrijaršije u Ulici kralja Petra u centru Beograda i za taoce uzeo dvojicu radnika, zahtevajući od crkve da mu isplati 200.000 evra.

Kako saznajemo, prava drama trajala je nešto više od pola sata, a krvoproliće je, srećom, izbegnuto zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji policajaca iz policijske stanice Stari grad, koji su prvi došli na teren!

- Sve je bilo neočekivano! Čovek, koji je u ruci držao pištolj, upao je u Patrijaršiju i ušao u kancelariju na prvom spratu, tik do patrijarhovog kabineta. Unutra su bili knjigovođa i blagajnik. Nisu znali šta ih je snašlo. Bivši crkvenjak je zaključao vrata i počeo da viče: „Dajte mi 200.000 evra za moje zasluge u odbrani Kosova i Crne Gore. Ili mi dajte pare ili zovite policiju“. Uperio je pištolj u službenike i nastavio da viče: „Crkva meni duguje, vratite mi sve što mi dugujete“ - objasnio je izvor Kurira i dodao da je odmah obaveštena policija.

Na lice mesta prvi su stigli policajci iz policijske stanice Stari grad, a njih osmoro na ulazu u Patrijaršiju sačekao je upravnik zgrade.

- On nam je objasnio da je muškarac, naoružan pištoljem, ušao u kancelariju na prvom spratu, gde su bili blagajnik i knjigovođa, i da se zaključao. U međuvremenu obavešteni smo i da je patrijarh Irinej u zgradi, da se nalazi na drugom spratu. Nas petoro sa pancirima krenuli smo polako na prvi sprat, obezbedili da niko ne prođe na drugi nivo do patrijarha i krenuli u evakuaciju zgrade - priča policajac Zoran Vulović, koji je među prvima ušao u zgradu Patrijaršije, i dodaje:

- Bili smo oprezni jer nismo znali ni koje oružje otmičar ima kod sebe, niti da li ima bombu, niti kako će reagovati... U međuvremenu su obaveštene kolege iz Interventne jedinice, ali i iz SAJ-a jer su oni obučeniji za ovakve situacije. Obezbedili smo sve što smo mogli i treabalo je da sačekamo kolege - priča Vulović.

On je sa kolegom bio tik do vrata kancelarije u kojoj su bili napadač i taoci. Vešto su iskoristili priliku koja im se ukazala.

- Ništa se nije čulo iz kancelarije. U jednom trenutku primetio sam da se kvaka na vratima pomera. Nekoliko sekundi kasnije ona se polako otvaraju i vidim pištolj. Bio je uperen u hodnik. Otmičar nas nije video, sačekao sam da još malo izađe i istog trenutka uhvatio ga za ruku i oružje, onako kako to radimo na obuci. Oborio sam ga, a istog trenutka pritrčao je i kolega Stefan Miljković (30) koji je stajao tik do mene. Skočio je na otmičara i stavio mu lisice. Nije se opirao hapšenju, nešto je rekao, ali ne znam šta jer sam u tom trenutku bio fokusiran samo da obezbedim oružje i da niko ne bude povređen - priča hrabri policajac i dodaje da su potom ušli u kancelariju gde su bili taoci, a ubrzo su stigle i kolege iz Interventne jedinice.

Inače, ustanovljeno je da je Branko L. imao sedam metaka u okviru, a serijski broj pištolja, koji je imao u ilegalnom posedu, bio je izbrušen. Njemu je nakon hapšenja određeno zadržavanje od 48 sati.

Zoran Vulović, policajac heroj VIŠE PUTA NAGRAĐIVAN foto: Kurir/Jelena Rafailović Policajac Zoran Vulović objašnjava da ga je strah stigao kasnije.

- Posle pola sata ili sat postaneš svestan da si tu mogao da ostaneš. Tada naviru slike dece, žene, roditelja... - iskren je policajac koji je, kako nam je objasnio, više puta do sada nagrađivan za uspehe koje je ostvario u policiji, u kojoj službuje već 16 godina.

Kako navodi ovaj hrabri pripadnik MUP, inače otac dvoje maloletne dece, ovo mu nije prvi put da ide na naoružanu osobu.

