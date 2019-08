OTKAZANO SUĐENJE STAKLORESCU ZA UBISTVO PRIJATELJA PEKARA: Veštaci na godišnjem odmoru, nijedan se nije pojavio na ročištu

Suđenje za ubistvo vlasnika pekare Nikole Ostojića otkazano je danas u Višem sudu u Beogradu jer se niko od veštaka nije pojavio.

Oni su sa ročišta izostali zbog godišnjeg odmora. Sledeći pretres zakazan je za 23. oktobar, a javnost će biti izuzeta sa suđenja.

Podsećamo, za teško ubistvo iz koristoljublja svog dugogodišnjeg prijatelja Ostojića, koje se dogodilo 3. novembra 2017. godine, okrivljen je staklorezac Filip Gavranović.

Gavranović je uhapšen nekoliko dana posle zločina nakon što je u njegovom lokalu nađeno telo Nikole Ostojića. Gavranović je u julu prošle godine priznao krivicu. Njegov branilac tada je zatražio od sudskog veća da ukine pritvor njegovom klijentu. Taj predlog je sud odbio i za naredno ročište zatražilo je dodatno neuropsihijatrisko veštačenje

Okrivljeni je do sada ostajao pri svom iskazu da "prihvata svu odgovornost što Nikola nije više među nama i da bi vratio vreme da može".

Prema njegovim tvrdnjama, pekar je počeo sa provociranjem kada mu je stigla poruka od žene da li im je pozajmio novac. Prema njegovim rečima, komentari su se nastavili i oko Gavranovićevog pokojnog oca i o tome kako je Filip upropastio porodičnu staklorezačku radnju. Prema tvrdnji Gavranovića, Nikola je nastavio da ga provocira rečima: "Sad će da vidi Beograđanin ako on bije" i udario mu šamar, od koga je pao sa stolice.

- Odmah nakon toga udario me je pesnicom u levi deo vilice, a zaustavio sam se kod izloga radnje. Ponovo me je udario pesnicom. U ruci je imao nešto od alata, ne znam šta, i to me je ubadalo po rukama. Tada smo se uhvatili za revere, počeli smo da se rvemo po radnji. Taj moj bes je trajao dva, tri, pet minuta, nisam mogao da se kontrolišem. Samo sam video da Nikola ne pomera ruke - ispričao je staklorezac.

(Kurir.rs/Telegraf)

