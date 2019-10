LUKA OTKRIO NOVE JEZIVE DETALJE! NISAM BIO JEDINA ŽRTVA GLUMCA JEVTIĆA: Znam da je seksualno uznemiravao još 2 momka, ali se plaše da govore! Velika je sramota što su poznate ličnosti stale na Jevtićevu stranu

Luka Krčevinac, žrtva Gorana Jevtića, nakon jučerašnjeg javnog obraćanja poručuje da Jevtića ne želi ni da pogleda, a da je presuda sramna i vređa sve žrtve seksualnih predatora.

On je u intervjuu za Informer apelovao na sve žrtve da prijave pedofile.

Posle tvoje ispovesti evidentno je da je došlo do obljube. Zašto se Jevtić tereti samo za nedozvoljene polne radnje?



- Ne želim da ulazim u odluke suda. Sud je doneo svoju odluku. Mogu samo da budem zadovoljan ili nezadovoljan. Ne mogu da ulazim u te pravne delove niti me zanima.

Da li bi sada odreagovao drugačije?



- Sa ovim godinama bih drugačije odreagovao, ali u onom trenutku, sa 15 godina, nisam znao kako drugačije da odreagujem. Krivo mi je zbog toga. Ali prosto tako kako je.

Posle preživljenog užasa, da li imaš nameru da se pridružiš borbi protiv pedofilije i da pomogneš i drugima u ovoj situaciji?



- Imam nameru da se borim protiv pedofila i pedofilije na svim poljima. To sam rekao i momcima iz Pokreta Levijatan da u svakoj akciji, u svakoj edukaciji i gde god budem mogao da govorim o ovom problemu, ja ću to raditi, jer smatram da je to jedan vid prevencije.

Spomenuo si da znaš dvojicu poznanika koje je Jevtić "pipkao". Da li si sa njima razgovorao i dao im savet?



- Poznajem te momke, ali mislim da oni nemaju hrabrosti i da neće istupiti na ovaj način. Naravno, mi ćemo pokušati da dopremo do njih, ali to je već van mojih mogućnosti da kažem šta će se desiti.

Da li si čuo za još neke osobe koje je Jevtič uznemiravao?



- Da, da, znam još dva momka koje je Jevtić seksualno uznemiravao.

Kako komentarišeš presudu?



- Za mene je to sramna presuda, koja zapravo degradira ono što se meni dogodilo. Vređa mene, moju porodicu i svu decu na svetu.

Da li si imao lični kontakt posle sa njim tokom suđenja?

- Ne. Isključivo na sudu.

Kako bi odreagovao da dođe do susreta sa njim nakon svega?



- Ne bih reagovao nikako. Ne interesuje me. Okrenuo bih glavu. Nisam tip koji bi se fizički obračunavao niti me to interesuje. On je fizički mnogo slabiji od mene, a naučen sam da slabije ne diram. Tako da, do fizičkog obračuna sigurno ne bi došlo. Okrenuo bih glavu da ga ne gledam.

Koliko ti je lakše sad kad si izašao u javnost sa svojom stranom priče? Da li možeš da se vratiš svom životu?

- Mnogo mi je lakše i želim da se zahvalim momcima iz Pokreta Levijatan što su stali iza mene i bili uz mene u najneprijatnijem i najtežem trenutku u mom životu, posle samog napada, gde sam se zapravo ogolio i rekao istinu po prvi put onako kako jeste.

Kako ti vidiš Jevtićevo menjanje iskaza?



- Upravo njegovo menjanje iskaza govori o njemu i ide u prilog mojoj izjavi. Takođe, govori da je u pitanju jedan lažov i manipulator.

Kako komentarišeš mnoge javne ličnosti koje su stale na stranu glumca?



- Iskreno, to mi je najviše smetalo što su javne ličnosti pre bilo kakvih dokaza i pre presude zapravo njega proglasili za nevinog. Evo ispostavilo se da su pogrešili i dalje se niko od njih nije oglasio. Za mene je to jedna velika sramota.

Šta bi poručio svim žrtvama pedofilije?

- Svaka žrtva treba da slučaj prijavi nadležnima. Ne smeju da ćute i ne treba da se stide. Pričanje u javnosti o svojim slučajevima može sprečiti druge slučajeve seksualnog uznemiravanja.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir