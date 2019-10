ŽRTVA NAPASTVOVANJA ZA KURIR: Jevtić treba da trune u zatvoru, pet godina živim u paklu!

Luka Krčevinac (20), žrtva glumca Gorana Jevtića (41), koji je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora zbog polnog uznemiravanja tada maloletnog Krčevinca, kaže u ispovesti za Kurir da će celog života nositi ožiljke, kao i da je kazna na koju je osuđen sramno mala!

Krčevinac, koga je, kako je to sud utvrdio, glumac oralno zadovoljio na silu u toaletu Narodnog pozorišta u Somboru, odlučio je da posle pet godina ispriča kroz kakvu je agoniju prošao. On je objasnio da mu se život potpuno promenio tog 15. juna 2014.



- Smatram da je kazna od 10 meseci zatvora sramotna i da je Jevtić trebalo da se osudi na mnogo veću kaznu, za primer. Kazna je neozbiljna i umanjuje traume dece. Vređa žrtve seksualnih predatora - kaže mladić i dodaje:

Rekao sam istinu

- Ne razumem se u zakone dobro, ali klinački kapiram da, ako sam ja živeo u paklu pet godina, on bi za primer trebalo da trune tamo makar toliko. Naravno, svestan sam da je to nemoguće i da su želje jedno, a drugo realno stanje u sudstvu.

On naglašava da je sve što je rekao o seksualnom zlostavljanju istina i da to što je osuđeni glumac tokom postupka više puta menjao iskaz „govori samo o njemu“.



- Pa, prosto, to govori o njemu, a ide u prilog mojoj ispovesti - ističe Krčevinac.

On se prisetio i kako je tokom suđenja, koje je okončano posle pet godina, morao da se susreće sa svojim zlostavljačem u sudnici.



- To je bilo jako traumatično jer sam godinama morao da gledam čoveka koji mi je uništio život. U sudu mi se nije obraćao direktno. Ne želim više ikada da sretnem tog čoveka. Ne zanima me - izričit je Krčevinac.

Na pitanje kako gleda na to što je glumčev advokat najavio žalbe Vrhovnom kasacionom sudu, ustavnu žalbu i disciplinske prijave protiv sudija, ali i odlaganje odlaska u zatvor, Krčevinac podvlači da je to sramota.



- Ne zanima me ni to što nekoliko ljudi, koji privatno poznaju Jevtića, negativno komentarišu to što sam javno sve ispričao. Ja sam rekao istinu i neću dozvoliti da me to destabilizuje - kaže naš sagovornik i dodaje:

Sada mi je lakše

- Otkad sam sve ispričao, lakše se osećam, ali mislim da ću ceo život nositi trag i ožiljak na sebi i u sebi.

Podsetimo, Luka je prekjuče u ispovesti za pokret Levijatan detaljno objasnio kako ga je Goran Jevtić napastvovao.



- Uvukao me je u WC i zatvorio vrata. Sledio sam se i blokirao od straha. Počeo je da me ljubi u vrat. Skinuo mi je gaće i stavio moj penis u svoja usta. Došao sam sebi i odgurnuo ga, zamolivši da me ostavi na miru. Čim sam izašao iz pozorišta, počeo sam da povraćam. Pio sam i lekove i išao kod psihijatra - ispričao je on.

Najavljuje

BORIĆU SE PROTIV PEDOFILIJE

Posle traume koju je preživeo Luka kaže da namerava da se bori protiv pedofila i pedofilije.

- Gde god budem mogao da govorim o tome, ja ću govoriti, jer smatram da je to jedan vid prevencije - rekao je on i dodao:

- Znao sam da će pokret Levijatan stati iza mene i dati mi priliku da moju priču svi čuju i zaštiti me ako bude potrebe i pritisaka.

Indicije

PIPKAO I DRUGE MOMKE? Krčevinac je u ispovesti za Levijatan izjavio da je Jevtić i ranije seksualno uznemiravao muškarce.

- U Somboru je startovao dvojicu, a potom ih je pipkao po stomaku - rekao je Krčevinac. Pavle Bihali, predsednik Levijatana, kaže da je Jevtić seksualni predator.

- Postoje indicije o ranijim Jevtićevim žrtvama, ali je rano o tome govoriti - kaže Bihali.

