NAPADNUTI PEKAR ZBUNJEN ORUŽANIM NAPADOM: Ne znam ko je hteo da me ubije ni zašto

Niška policija i dalje radi na rasvetljavanju pucnjave koja se dogodila prekjuče oko četiri sata ujutru, kada je nepoznata osoba u Ulici despota Stefana u naselju Durlan pucala na pekara Milana Radosavljevića, koji je, srećom, ostao nepovređen.

Na Radosavljevića je ispaljeno ukupno devet hitaca, a istražitelji veruju da je u pitanju bilo neko upozorenje.

- Malo je verovatno da je u pitanju bila greška, odnosno da je meta bio Radisavljevićev brat, kako se najpre sumnjalo. S obzirom na to da je napadač čekao pred kućom Radisavljevića oko četiri sata ujutru, kada jedino on polazi na posao, veruje se da je upravo on bio meta. Revolveraš se i dalje vodi kao nepoznata osoba i za njim se intenzivno traga - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da je policija juče saslušala napadnutog pekara.

- Rekao je da ne zna ko bi mogao ni zašto da ga ubije i puca u njega. Njegov iskaz nije otkrio ništa novo, pa policija intenzivno traga za napadačem. Radisavljević nema kriminalni dosije, niti bilo kakve veze sa kriminalcima - dodaje naš sagovornik.

Podsetimo, pucnjava se dogodila kada je Milan krenuo na posao. U trenutku kada je otključavao kola, napadač je sa nekoliko desetina metara razdaljine pojurio za njim i počeo da puca. Milan je uleteo u kola, upalio ih i dao se u beg. Tek kada je bio na dovoljno velikoj udaljenosti od kuće, pozvao je policiju i svog oca, koji je pucnjavu čuo u kući.

Rafal je takođe probudio meštane Durlana, koji su za napadnutog Radisavljevića imali samo reči hvale.

Istraga MOTIV LJUBOMORA ILI NOVAC?

Kako Kurir saznaje, u daljem toku istrage biće ispitana i mogućnost da je motiv pucnjave ljubomora ili nešto u vezi sa novcem. - Zasad nije poznato da je Radisavljević imao neprijatelje koji bi na ovaj način pokušali da naude njemu ili njegovoj porodici, koja je i dalje veoma uznemirena - kaže naš sagovornik.

Kurir.rs / M. S.

Foto: Damir Dervišagić

Kurir