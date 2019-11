UŽASNO! DAČIĆEVO KUMČE (12) SASLUŠANO U TUŽILAŠTVU: Pijani tata me skidao i dodirivao! Brat me mazio kao da mu nisam sestra

Maloletna J. M. (12) iz okoline Bogatića, koju je pre 11 godina krstio političar Ivica Dačić, ispričala je u tužilaštvu „da je tata često bio pijan i da ju je milovao dok je bila naga, dok se brat prema njoj ponašao kao da mu nije sestra“.

Devojčica, koja je prijavila oca I. M. (53) i brata U. M. (23) za seksualno zlostavljanje, i pred tužiocem Višeg tužilaštva u Šapcu ponovila je iskaz iz policije i opisala mučne detalje polnog uznemiravanja od strane svog oca i rođenog brata.

Tortura godinu dana

- Tata je često bio pijan. Kada bi došao kući u takvom stanju, tražio je da se skinem. Onda me je posmatrao, mazio i dodirivao po grudima i stomaku. I po četiri, pet puta nedeljno se to dešavalo. Istu stvar je počeo da radi i moj brat, kada je došao iz inostranstva. Prema meni se ponašao kao da mu nisam sestra. Nije me terao da se skidam, ali me je mazio - ispričala je navodno žrtva i dodala da je sve to trpela od avgusta 2018.

S druge strane, osumnjičeni I. M. i J. M. u tužilaštvu su negirali krivicu. Njihovo saslušanje u petak je trajalo satima, a završeno je u ponoć, posle čega im je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da su počinili obljubu nad maloletnom osobom.

- Obojica su rekla da svojoj ćerki, odnosno sestri, nisu radila ništa neprimereno. Brat je kazao da se nedavno vratio iz inostranstva, te da u periodu, za koji je ona navela da je bila zlostavljana, nije ni bio kod kuće - kaže izvor.

Krštenje... Ivica Dačić sa J.M. pre 11 godina foto: Privatna Arhiva

On dodaje da je devojčicin otac izjavio „da prema njoj gaji očinsku ljubav i ništa više od toga“.

- Ponekad bih je golicao, ali to je bio vid ispoljavanja ljubavi prema deci. Tako sam se igrao i sa ostalom decom. Ni na koji način je nisam zlostavljao i ne znam zašto me je lažno prijavila - navodno je izjavio I. M. na saslušanju.

Brani muža i sina

Podsetimo, J. M., koja je deveto dete u porodici, nedavno se požalila nastavnici u školi na oca i brata, a zatim je iz straha pobegla kod svoje sestre u drugo selo. Rekla je i da je više puta pokušavala majci da kaže kroz šta prolazi, ali da ona nije reagovala.

Majka devojčice navodno takođe ne veruje da su njen suprug i sin zlostavljali J. M.

- Oni nisu krivi. U porodici dođe do nekih problema, ali oni nisu radili takve stvari s mojom ćerkom - rekla je majka.

I komšije porodice juče su bile šokirane.

- I. M., istina, voli da popije i strogo je vaspitao decu, ali teško nam je da poverujemo da je u stanju da ovako nešto učini - kaže komšija.

Istraga

PSIHOLOŠKA VEŠTAČENJA

Tužilac je naložio da se žrtva, ali i osumnjičeni podvrgnu psihološkom veštačenju. Takođe, naloženo je i saslušanje devojčicine majke, kao i drugih svedoka.

- Devojčicu je pregledao ginekolog. Nema povreda koje bi ukazivale da je došlo do obljube. Ipak, to ne znači da nije trpela druge oblike seksualnog nasilja. Očekujemo da tokom istrage budu utvrđene sve činjenice - kaže izvor i dodaje da je u slučaj uključen i Centar za socijalni rad.

Pomoć porodici

I DIVAC BIO NA KRŠTENJU foto: Profimedia

Ova porodica je do 2008. živela u teškim uslovima, a kuća im je bila izgorela u požaru. Tada su, zahvaljujući donacijama, dobili novu kuću, a ključeve su im uručili Ivica Dačić, tadašnji ministar policije, i košarkaš Vlade Divac, tadašnji Dačićev savetnik. Dačić je tom prilikom i krstio J. M., koja je imala godinu i po dana. Četiri godine kasnije, porodici je isključena struja. Nakon pisanja medija, oni su ponovo dobili električnu energiju. Često su od dobrotvora, ali i države, dobijali hranu, kućne aparate, a jedna škola im je poklonila računar. Humanitarne organizacije su im 2013. uručile i traktor u vrednosti od 4.000 evra.

Kurir.rs/ A. Medić - D. Stamenković Foto: privatna arhiva

Kurir