PREŽIVELA 22 UBODA NOŽEM: Lekari su se mesec dana borili za Vericin život, njena tragedija ostavlja BEZ TEKSTA!

Milan Gajić (24) iz Sremskih Mihaljevaca kod Pećinaca osuđen je na deset godina zatvora u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, zbog pokušaja ubistva penzionerke i komšinice Verice Stanković (76) u ovom sudu.

Gajićev branilac je na prvostepenu presudu podneo žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu, koji će odlučiti da li će presudu potvrditi, preinačiti ili ukinuti i naložiti novo suđenje.

Gajić je, kako se tvrdi, Vericu pokušao da ubije u noći između 2. i 3. septembra 2018. godine u Šimanovačkoj ulici.

Nožem ju je ubo više od 22 puta, a posledice i dalje trpi. Seća se svakog detalja ovog krvavog pira i sada za "Novosti" prvi put sve iznosi u javnost.

- Svi su mislili da neću preživeti. Moram priznati da ni sama ne znam kako sam to uspela. U tišini još mi odzvanjaju reči doktorke u vozilu Hitne pomoći, dok mi govori: "Izdrži još malo, izdrži" - priča Verica.

Ova žena, koja je radila kao kuvarica u seoskoj osnovnoj školi, i dalje ne zna šta je bio pravi motiv napada na nju od mladića koji joj je u dečačkim danima uvek bio simpatičan i drag. Zbog toga je uvek, kada bi ostalo repete od užine, njemu prvom davala. Ali, da će baš on pokušati da joj dođe glave, kako kaže, nikada nije mogla ni da nasluti.

- Oko dva sata iza ponoći probudilo me je neko lupanje. Posle nekoliko minuta otvorila su se vrata od sobe i Milan se pojavio. Kako sam izgovorila njegovo ime, čula sam nož kako je škljocnuo i tada mi je rekao:

"Pošto si me prepoznala moram te ubiti" - kroz suze se priseća Vera, opisujući dramu od te večeri.

- Počela sam da bežim od sobe do sobe, a on je išao za mnom i ubadao me nožem po telu. Krv mi je šikljala na sve strane. U jednom momentu zgrabio mi je glavu i nabio u ragastol od vrata i počeo da seče ispod vrata. Na sreću, tu sam se izvukla ispod njegove ruke i pobegla u kupatilo. Kako sam uletela, jedna ruka mi je ostala spolja. Polomio mi ju je, kada je cimnuo vratima. Sa tako velikim bolom uspela sam nekako da se zaključam u kupatilo, a onda sam kroz mali prozor počela da dozivam komšiju u pomoć.

Kada je komšija čuo njeno dozivanjem dotrčao je do kuće, a zatim pozvao Hitnu pomoć i policiju. Veru su umotali u ćebe, koje se brzo natopilo krvlju. Počela je da gubi svest. Povrede koje je tom prilikom zadobila bile su toliko teške da su se lekari u Urgentnom centru u Beogradu mesec dana borili za njen život.

POSLEDICE TEK STIŽU

Verica živi sama. Suprug joj je pre nekoliko godina umro, nisu imali dece. Kaže da je posledice svega tek stižu.

- Kada uzmem nož, odmah se setim tog užasa. Moje telo koje je od rana, na promenu vremena jako me boli, a do tada bila sam zdrava kao dren - kaže ova hrabra žena.

Ona misli da je njen komšija očekivao da ona ima mnogo novca, a ne samo penziju od 20.000 dinara.

