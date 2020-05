CELO SELO U ŠOKU POSLE POSLE SMRTI DUŠANA: Monstrum je podmuklo ubio brestovačku legendu i bacio ga u septičku jamu

Teška tuga se nadvila nad Bačkim Brestovcem, selom u opštini Odžaci, u kojem je u petak, 15. maja, u kasnim popodnevnim satima, u septičkoj jami nađeno telo ubijenog Dušana Vlaisavljevića (38).

Njega je u svojoj kući, sa više uboda nožem, u noći između 10. i 11. maja usmrtio poznanik Goran Tiragić (54), koji je potom pokušao da prikrije zločin. Meštani oplakuju Dušana, koga su zvali Džiksi, ne verujući, kako kažu, da je taj dobri momak tako surovo stradao.

"Monstrum je ubio brestovačku legendu", rekao je jedan mladić iz ovog sela.

- Dušan je s Tiragićem, s kojim se inače nije družio, nego je bio samo na "zdravo", pio u nedelju, 10. maja, uveče do 23 sata, do zatvaranja kafića. S njima je bio još jedan poznanik, koji je otišao oko 22 sata. On je pozvao Dušana da nešto pojedu, ali je moj brat rekao da nije gladan i ostao je s onim koji će mu kasnije oduzeti život - ispričao je Danijel, sedam godina mlađi brat ubijenog Dušana.

Goran je odvezao Dušana skuterom u svoju kuću, gde su verovatno nastavili da piju, a istraga će pokazati zašto je i kako domaćin ubio gosta. Svi u selu pričaju da je Dušan bio veseo i miran, da je ljude grlio i ljubio i da se ni sa kim nije sukobljavao. S druge strane, ističu da je Tiragić bio preke naravi, posebno kad popije. Pominju se reči njegovog pokojnog oca da je molio Boga da umre pre nego što Goran napravi neko veliko zlo.

Ono što ljude čudi jeste kako je stariji čovek ubio mladog i jakog momka, jer je Dušan bio visok 185 centimetara i težak 105 kilograma.

- Ubio ga je podmuklo, a zatim ga bacio u septičku jamu. Obdukcija će pokazati da li je moj brat odmah podlegao ranama ili ga je ubica ubacio u jamu dok je možda još bio živ - kaže Danijel.

Dušan je bio neoženjen i živeo je sa majkom, koja je Danijela u ponedeljak, 11. maja, obavestila da Dušan nije došao kući.

- Dva dana kasnije, posle zakonskih 48 sati, prijavio sam njegov nestanak, a policija je nakon toga vrlo brzo otkrila ubicu. Zvao sam Gorana da pitam zna li gde je Dušan, jer su viđeni zajedno, a on je izmislio priču da se moj brat odvezao s nepoznatim mladićima u nekom crnom "audiju". Isključio je i Dušanov mobilni telefon, pa sam stalno dobijao informaciju da je nedostupan - kaže Danijel.

