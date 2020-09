PONOVO SE SUDI NIŠLIJI ZA RANJAVANJE TRI POLICAJCA: Ovaj događaj užasnuo je sve, pucao iz automatske puške

NIŠ - Nišlija Ivan Pavlović (33) našao se danas ponovo pred sudskim većem jer je Apelacioni sud prethodno poništio presudu Višeg suda od 20 godina zatvora za pokušaj teškog ubistva jer je 17. juna 2018. godine na centralnom gradskom Trgu Kralja Milana iz automatske puške ranio trojicu policajaca i jednog radnika obezbeđenja.

Ovaj događaj užasnuo je sve Nišlije, a prava je sreća da niko nije smrtno stradao jer su meci završili na vratima jedne škole, televizije, robne kuće. Pavlović je te noći oko 3 sata prvo ranio radnika obezbeđenja Aleksandra Đorića, a zatim i policijskog sužbenika Miloša Miloševića koji ga je razoružao, dok su od rikošetiranih hitaca povrede zadobili i policajci Jovan Savić i Ivan Đorđević.

S ovog pripremnog ročišta isključena je javnost odnosno prisustvo novinara.

- Pripremno ročište je održano, predloženi su dokazi koji će se izvoditi na glavnom pretresu koji je zakazan za 8. oktobar i istom možete prisustvovati - saopštila je "Kuriru" portparol suda Irena Gušić.

Osuđenik je te noći sedeo u obližnjem klubu s dvojicom prijatelja. Posle nekog vremena, bili su prema ranijim navodima, nezadovoljni brzinom usluge konobara.

- Počeli su da viču, prave nered, šutiraju frižidere, a onda im je došlo obezbeđenje i izbacilo ih napolje. Pavlović je nakon toga otišao do svog automobila "BMW" uzeo pušku i vratio se do kluba nakon čega je počela pucnjava. On je prvo ranio radnika obezbeđenja, pogodio je izlog sa dečijim igračkama, a onda su patrolirajući policajci zapucali na njega. Policajac Milošević se bacio na Pavlovića i uzeo je rukama vrelu cev puške gde je pritiom dobio metak u grudi i u nogu. Samo ga je čudo spaslo da ostane živ. Onda su ga nekako savladali - podseća nas jedan od ljudi sa današnjeg pripremnog ročišta za novo suđenje.

Apelacioni sud u NIšu ukinuo je prvostepenu presudu Višeg suda iz decembra 2019. godine jer se Pavlovićev branilac žalio da u obrazloženju presude nisu dokazani elementi krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, a za šta je Pavlović osuđen na 20 godina zatvora.

- U izreci presude se navodi da je policajac Milošević zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život, ali u daljem tekstu odluke toga nema, kao što ni prvostepeni sud ne obrazlaže na osnovu čega je ustanovio da su te povrede zaista opasne po život. Nema obrazloženja ni po čemu je sud ustanovio da je Pavlović smišljeno hteo ovim licima da oduzme život - naveo je ranije Apelacioni sud u obrazloženju za ponovno suđenje.

U tom spisu stoji da se branioc žalio i na to što nije pojašnjeno kako je zaključeno da je Pavlović pucanjem u nogu radniku obezbeđenja i policajcu Miloševiću, hteo da ih ubije.

Reč je o obesnom, ničim izazvanom nasilničkom i bezobzironom ponašanju koje prevazilazi sve razumne granice, ali optuženom treba suditi za radnje koje je učinio, pa, ako se ispostavi da je kriv, treba ga i kazniti. Zato se na sudu nu ponovnom postupku mora dokazati činjenično stanje i eventualna korektna presuda - navode u Apelacionom sudu povodom slučaja "Manila".

Pavlović je već dve godine u pritvoru i tu će ostati do kraja suđenja.

Kurir.rs/M.S.

Kurir