JEZIVA ISPOVEST MALOLETNICE KOJU JE ZLOSTAVLJAO BRAČNI PAR IZ MIRIJEVA: Svakodnevnim batinama terali me na prostituciju

Hraniteljska porodica iz Mirijeva koja je preko noći otvorila javnu kuću i na prostitutkama zgrnula milione strepi od svedočenja devojčice (16), koju su ucenama i batinama svakodnevno terali da se prostituiše na ulici i da im dnevno donosi minimum 150 evra.

Maloletna devojka treba danas da svedoči u Višim sudom u Beogradu i ispriča šta se dešavalo u kući muškarca (43) i žene (38) koji su bili u braku, a koje optužnica tereti za trgovinu ljudima.

Muškarac je na svom Fejsbuku objavljivao snimke nedovršene kuće, govoreći da liči na vilu u Šilerovoj ulici koja je pripadala zemunskom klanu, hvaleći se zidinama sa video-nadzorom, skupocenim nameštajem i mermernim pločicama sa ugraviranim znakom poznate marke.

Devojčica je odrasla u domu za nezbrinutu decu, a pala je u ruke makroa kada je imala samo 15 godina.

- Radila sam jedno vreme kod jedne pumpe na auto-putu, tamo gde su oni držali devojke. Dok sam razgovarala sa dve devojke, prišao je automobil u kojem su bili njih dvoje. Pitali su me za koga radim i koliko uzimam za veče. Žena mi je rekla da uđem u njihov auto, a ja sam je od straha poslušala. Pitala me je da li imam roditelje, a kad je čula da sam odrasla u domu, počela je da se smeje! Videla sam da joj je drago što nemam nikoga da me zaštiti. Znala sam da ću morati da padnem u njihove ruke jer nisam imala nikoga. Tada sam imala samo 15 godina. Odvela me je u svoju kuću i rekla mi da moram da radim za nju kao prostitutka - izjavila je devojka posle hapšenja makroa i ispričala da je žena komandovala koliko mora da zaradi.

- Devojke koje su živele kod nje rekle su mi da će mi ona obezbediti da jedem, pijem i da se obučem, ali da ću to morati da joj vratim! Svake večeri sam morala da se našminkam, obučem minić i izađem na ulicu. Vozila me je sa još dve devojke i govorila mi da moram da dignem ruku ili nogu kada stojim na ulici da bih privukla mušterije i da bi mi prišao neki bolji automobil - otkrila je maloletnica i navela da je žena odredila cenovnik.

- Klasičan se*s je bio 2.500 dinara, oralni 1.500 dinara. Ukoliko nam je prilazio bolji auto, cene su skakale, pa je oralni se*s bio 2.500, a običan 3.000 dinara. Svaka devojka je morala svake večeri da zaradi određenu sumu novca. Ja sam morala da zaradim od 100 do 150 evra. Ako je zarada bila manja, izbijala je svađa, koja se uvek završavala batinama. Kad zaradim manje, proveravala je da li trošim ili krijem pare. Pretresala me je i skidala skroz golu! Nisam ni mogla da zaradim koliko je ona zamislila! U toku jedne večeri mogla sam najviše da uzmem od 5.000 do 7.000 dinara, ponekad 10.000. Kada nisam donosila dovoljno novca, dobijala sam batine! Ne mogu da se setim koliko sam puta dobila batine. Kad god je nestajalo nešto iz kuće ili kad se pojavi neki problem, uvek su sledile batine. Najviše me je tukla žena, ali i prostitutke sa kojima sam delila stan - ispričala je devojka inspektorima.

Maloletnica je posle jednog bekstva od makroa nadrljala.

- Ta žena i još jedna devojka koja je radila za nju skakale su po meni. Polomila mi je nos od jakih udaraca i šutiranja. Dala mi je telefon i rekla mi da je zovem kad god uđem sa nekom mušterijom u auto i kažem: "Tetka, nazovi me za 10 minuta“ da se ne bih zadržala duže. Bila je na vezi dok sam se dogovarala za cenu da je ne prevarim. Nije me puštala čak ni u WC da idem sama! Dok sam bila s mušterijom, ona je čekala 15 metara dalje, a čim bih izašla iza auta, morala sam da joj dam pare i nastavim dalje. Morala sam da radim čak i kad sam imala menstruaciju i kad sam bolesna - izjavila je devojka.

Devojka je otkrila da je žena makro pretukla još jednu devojku kada je sakrila pare od nje.

- Gledala sam svojim očima kako joj lupa glavu o zid i kako joj je pocepala arkadu. Drugu devojku je šamarala i udarala pesnicom u glavu. Plašila sam se toliko da nisam smela da podignem glavu i da je gledam u oči. Žena je ponekad naređivala devojkama da me biju umesto nje, govoreći mi da je to za opomenu, da moram da slušam. Plašila se da ću možda otići u policiju da je prijavim, pa me je zastrašivla. Govorila je: „Ako pobegneš, ja ću te naći, ubiću te, bićeš moja.“ Te pretnje su bile moja noćna mora - poverila se devojka.

(Kurir.rs/ Alo, S. DŽ. S)

