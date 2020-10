KRENULI U ITALIJU, A ZAVRŠILI MRTVI U PARAGVAJU: Brat Alžirca iz KONTEJNERA SMRTI okrivio trgovce ljudima! Evo šta se desilo

Alžirac Mohamed Ouherher, brat Sidahmeda Ouherhera - jednog od preminulih u kontejneru na putu za Paragvaj, kaže da je odredište "slepih putnika" trebalo da bude Italija, a ne Južna Amerika.

Mohamed je za televiziju "Baho la Lupa" izjavio da mu je mlađi brat do detalja izneo svoj plan pre polaska na put. On kaže da mu je Sidahmed sve to pričao početkom jula, neposredno pre nego što je ušao u kontejner smrti.

Sidahmed je već boravio u EU, i to u Nemačkoj i Francuskoj, ali se na zahtev bolesne majke vratio kući. Kada je ponovo krenuo u Evropu, iz Alžira je "doleteo" do Severne Makedonije, a onda malo autobusom, malo peške stigao u Srbiju.

"Sve vreme sam bio u kontaktu s njim", tvrdi Mohamed.

Od sedmorice preminulih u kontejneru dvojica su bili Alžirci, četvorica Marokanci i jedan Egipćanin. Mohamed tvrdi da su oni upoznali dvojicu Alžiraca koji se bave trgovinom ljudima i od njih su dobili ponudu da će ih za određenu svotu novca prebaciti u Italiju.

"Uzeli su im pare i obećali da će stići u Italiju i to prvo vozom, zatim brodom", navodi Mohamed.

Plan je bio da semorica migranata uđu u kontejner u vozu za Hrvatsku, gde bi kontejneri bili prebačeni za brod za Italiju.

"Rečeno im je da to neće trajati dugo, najviše jedan dan", nastavlja Mohamed.

On objašnjava da je njegov brat na taj način ranije već putovao Evropom, a tada je organizator bio izvesni Alžirac Salambija, poznat po trgovini ljudima, koji je završio u zatvoru.

"Ovaj put su ti Alžirci pobegli, čim su uzeli novac", zaključuje Mohamed Ouherher.

Kontejneri su, umesto za Italiju, krenuli za Paragvaj, gde je konstatovana smrt sve sedmorice "slepih putnika", čija su tela bila u poodmakloj fazi raspadanja.

Istraga u Asunsionu je u toku.

