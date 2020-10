MLADIĆ SE SUMNJIČI ZA OBLJUBU DEVOJČICE (13): Nisam silovao maloletnicu, mi se volimo!

Mladić (18) iz Kostolca, osumnjičen za silovanje devojčice (13), ispričao je na saslušanju u požarevačkom Višem javnom tužilaštvu da nije obljubio maloletnicu, već da je u nju zaljubljen i da su bili u emotivnoj vezi, saznaje Kurir. Podsetimo, mladića su pre deset dana policiji prijavili roditelji devojčice, tvrdeći da je on odveo njihovu ćerku u Beograd i u periodu od 6. do 8. oktobra je seksualno zlostavljao. Međutim, i osumnjičeni i devojčica su na saslušanju u tužilaštvu tvrdili da silovanja nije bilo.

Tradicionalna porodica

- Maloletnica potiče iz porodice u čijoj tradiciji stupanje u seksualne odnose pre braka nije dozvoljeno i onaj ko prekrši ovo pravilo, snosi određene posledice. Roditelji su devojčici branili da bude s momkom iz Kostolca, nije im se sviđala njihova emotivna veza, pa je devojčica s njim pobegla u Beograd. Ne mogavši to da prihvate, oni su pozvali policiju i prijavili obljubu - kaže naš izvor iz istrage. Kako saznajemo, mladić je posle hapšenja i u policiji i u tužilaštvu tvrdio da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi. - On je sa suzama u očima rekao da je devojčicu upoznao u svom rodnom mestu, ali pošto nisu pohađali istu školu, nije znao koliko ona tačno ima godina, a izgledala mu je starije. Kako je rekao, i sama ga je uveravala da ima više godina nego što zaista ima. Mladić je objasnio da su oboje bili svesni da je njihova ljubav zabranjena, pa su odlučili da pobegnu - kaže izvor i dodaje: - Objašnjavao je da je mnogo zaljubljen u nju, kao i ona u njega, i da nije imao nameru da je povredi ili uradi bilo šta loše. Tvrdio je da je i devojčica želela da imaju intimne odnose i da je on nije primoravao na to.

Lagala za godine

Naš izvor kaže da je mladićeve reči pred tužiocem potvrdila i navodna žrtva. - Ona ima 13 godina i 11 meseci, a priznala je da je momka slagala za godine. Priznala je i da su bili u ljubavnoj vezi i rekla da je znala da su njihovi odnosi zabranjeni, ali da ih je uprkos tome želela - kaže izvor. Kako objašnjava, s obzirom na malu razliku u godinama između mladića i devojčice, ali i na njihove iskaze, mladić je nakon saslušanja pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Naloženo veštačenje Utvrđuje se emotivni nivo Nadležni tužilac naložio je psihološko veštačenje i osumnjičenog i oštećene. - Razlika u godinama je zaista mala, ali je mladić ipak punoletan. Ukoliko psiholog utvrdi da su oni na istom emotivnom i intelektualnom nivou, što je moguće, tu nema krivičnog dela i on neće biti optužen - objašnjava sagovornik Kurira.

