KURIR S MARJANOVIĆEM U SUDNICI: Veštak otkrio sve, rešena misterija Zoranovog mobilnog! ZNAO JE ŠTA RADI

Zoran Marjanović svesno je isključio svoj mobilni telefon u vreme ubistva supruge pevačice Jelene Marjanović 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče, rekao je obrazlažući svoj nalaz sudski veštak Dragoljub Vasiljević.

On je naveo da je Zoranov telefonbio isključen 25 minuta i da za to vreme njegovo kretanje ne može da bude rekonstruisano, ali da smatra da je oko 17 sati moralo da dođe do susreta njega i Jelene.

- Ne očekujte da je moguće izvršiti pozicioniranje u metar, ali na osnovu svih dokaza moj zaključak je da je u 16.38 on na početku nasipa i da je tada svesnom voljom telefon isključen a potom uključen u 17.04 u blizini mesta zločina - rekao je sudski veštak koji je na osnovu baznih stanica i snimaka sa sigurnosnih kamera imao zadatak da utvrdi gde se nalazio Zoran Marjanović za vreme ubistva supruge.

foto: Tamara Trajković

- Jelena Marjanović zadnji put je registrovana na nasipu u 16.56 sati. Po meni je njen silazak s nasipa bio u 16.57 časova, dok se Zoranov telefon uključuje u 17.04 na mestu na kom je Jelena bila u 16.56 - rekao je veštak Vasiljević i objasnio da je reč o mestu od oko 100-120 metara od mesta ubistva.

Prema njegovim rečima, susret Zorana i Jelene morao je da se dogodi oko 17 sati.

- Ja ne govorim o tome kakav je susret bio, ali je moj zaključak uzimajući u obzir preglednost na nasipu i sunčano vreme toga dana, da je do njega moralo da dođe - rekao je pred Višim sudom u Beogradu stručnjak za telekomunikacije.

Međutim, odgovarajući na pitanja Zoranovog branioca advokata Nikole Dumnića rekao je da nije uzeo u obzir vegataciju, odnosno rastinje na nasipu na dan ubistva od kojeg bi, prema rečima branioca, značajno zavisila vidljivost.

Veštak je naveo i da je Zoran kada je ponovo uključio telefon pet puta zvao suprugu Jelenu.

(Kurir.rs/J. Spasić)

Kurir