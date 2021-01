UBIO BEBU JER JE PLAKALA! Optužnica protiv monstruma iz Vršca otkriva jezive detalje nasilja oca nad JEDNOMESEČNIM SINOM!

Uprkos činjenici da je beba koju je tukao Tot preminula, on se ne tereti za ubistvo, već za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, za koje je propisana kazna zatvora od najmanje 10 godina.

U Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Totu se na teret stavlja da je od početka juna meseca prošle godine do 25. juna u Vršcu u više navrata primenom nasilja "ugrozio telesni integritet" svog sina rođenog 3. maja te godine.

- On je u situacijama kada je novorođenče plakalo, u više navrata istom zadavao snažne udarce šakom ruke po licu i potiljku nanevši mu teške telesne povrede opasne po život - navode u Tužilaštvu.

Kako objašnjavaju, a šta se navodi u optužnici, dete je 7. avgusta, nakon poslednjih povređivanja od 24. do 25. juna, preminulo u Inistitutu za majku i dete.

- Novorođenče je preminulo usled oštećenja za život važnih moždanih centara - objašnjavaju u Višem javnom tužilaštvu.

Tot je priznao da je šamarao dete jer mu je smetao njegov plač. Kako 25. juna ujutro (nakon dva dana udaranja) beba više nije plakala, već je bila u komatoznom stanju, Tot i majka bebe, Tamara M. odveli su ga kod lekara koji su primetili hematom na glavici odojčeta i obavestili policiju. Otac je odmah uhapšen i od tada je u pritvoru. Kako je nakon smrti dečaka pričala porodica njegove majke, ona je bila u strahu od Tota.

Ostaje u pritvoru Kako navode u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu Mišel Tot se i dalje nalazi u pritvoru zbog činjenice da mu se na teret stavlja krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina. Takođe, pritvor mu je produžen i zbog uznemirenja javnosti.

- Nekoliko puta je pominjala da će da ga prijavi policiji za nasilje. Međutim, nije smela to da uradi jer joj je pretio - ispričala je ranije baka ubijene bebe.

Ona je tada ispričala i da je Tot voleo da popije, ali da ne zna da li je bio pijan kada je šamarao, u tom trenutku jednomesečno, dete.

- Voleo je da popije alkohol, ali nikada ga nisam videla pijanog. Možda kada je istukao svoje dete je popio mnogo više nego obično - ukazivala je ona kojoj do tada ćerka nije ispričala sve šta je sve Tot radio sinčiću.

- Kako je on mogao da udari svoje dete. Nikada nisam htela da se mešam u njihov odnos. On prema meni nije bio nasilan, samo jednom mi je rekao da se ne mešam u to kako će on da vaspitava svoje dete. A kako može šamarima da vaspitava tek rođenu bebu? - upitala je uplakana baba.

