SAD ĆU DA MU UZMEM 20 DŽIPOVA! Ovako Velja Nevolja preti funkcioneru Partizana Ostoji Mijailoviću jer mu se nije javljao! (VIDEO)

Hapšenje Velje Nevolje i njegove kriminalne grupe obeležilo je ovu nedelju, a u večerašnjem izdanju emisije "Hit Tvit" gledaoci TV Pink imali su priliku da pogledaju niz ekskluzivnih snimaka.

Pušten je i snimak razgovora u kom se čuje kako Velja Nevolja preti jednom od funkcionera KK Partizan, nakon što je predsednik kluba Ostoja Mijailović izbegavao da se javi Belivuku.

- Od te priče da se Ostoja ne javlja na telefon, to je glupost. Ne zanima me. Sad ću da odem u British Motors da mu uzmem 20 automobila iz radnje - čuje se u snimku.

- Sve vam je jasno! Ja sam šokiran! Ja ne znam šta bih rekao. Čovek koji na otvorenoj liniji, on ne krije, on viče... On će da ide kod predsednika KK Partizan da mu otme... Ostoja Mijailović je vrlo jedan ozbiljan biznismen i Velja će da ide tamo da mu uzme kola. To je taj bahati odnos. Očigledno da gospodin Mijailović nije hteo da sarađuje na način na koji je Velja hteo - rekao je Dragan J. Vučićević, nakon snimka.

