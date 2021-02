MESAR! MILJKOVIĆ BIO KASAPIN BELIVUKOVOG KLANA: Mare važi za kreatora monstruoznih zločina!? OTAC GA UČIO DA PUCA U POKRETNU METU

Naš izvor otkriva da je Mare bez trunke ljudskosti mučio žrtve i na živo im vadio oči, odsecao uši, noseve, glave, te da je zbog toga dobio nadimak „mesar“. Sva ta njegova zlodela odobravao je i u njima svesno učestvovao i Veljko Belivuk.

Kako saznajemo, Miljković je, za razliku od Belivuka, odrastao uz svoje roditelje u Beogradu, koji su uspešni i rade u javnim preduzećima na dobrim pozicijama. Finansijski su dobro situirani i, kako kažu naši izvori, Miljković je odrastao u relativno stabilnoj porodici.

- Otac mu je višestruki šampion u gađanju pokretne mete, osvojio je mnoga takmičenja. Pasionirani je ljubitelj oružja, a čak je i trenirao i obučavao druge zaljubljenike u ovaj sport - kaže izvor Kurira i nastavlja:

- Čuli smo da je u jednom periodu čak vežbao gađanje i u streljani na Partizanovom stadionu, a bio je i na ratištu u Vukovaru.

Izvor kaže da je otac na Mareta preneo svoju ljubav prema oružju, kao i da ga je odmalena učio da puca i vodio ga na svoje treninge na stadionu. Dobrivoje Radovanović, klinički psiholog i kriminolog, kaže da, iako je Miljković odrastao u normalnoj porodici, ima karakteristike agresivnog psihopate, kao i Veljko Belivuk.

- Ljubav prema oružju kod dece nije prirodna i nije deo strukture ličnosti. Stvara se naknadno i razvija se zbog sredine u kojoj dete živi. Vrlo je važno usmeravati tu decu ka sportu, jer ako se takmiče i postižu rezultate, ta ljubav će ostati na tome. Ukoliko se ne takmiče, oružje im stvara osećaj moći i sile i naviku da se stvari dešavaju i rešavaju nasilno - objašnjava Radovanović.

On dodaje da sve to udruženo s negativnim crtama ličnosti dovodi do toga da osoba postane kompletni psihopata.

