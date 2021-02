KO JE BIO GOKSI KOGA JE VELJINA EKIPA POTAPALA U KISELINU: Od ranije poznat policiji, odavno se sumnjalo da više nije među živima

Nestanak bivšeg vođe navijača Partizana, Gorana Veličkovića Goksija, prijavljen je 5. avgusta prošle godine, a poslednji put je viđen 3. istog tog meseca u Višegradskoj ulici u Beogradu.

Od tada njegova porodica, strahovala je šta je sa njim moglo da se dogodi, sumnjali su da li je možda otet, a nakon hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka, njegovo ime ponovo je dopelo u javnost.

Naime, još od prvog dana policija je intenzivno tragala za njim, međutim nikako nije bilo naznaka gde bi on mogao da se nađe. Podsetimo, njega je kobne večeri suprug poslednja videla u Višegradskoj ulici u popodnevnim satima. Nakon toga on se nije više vratio kući, niti se javljao na telefon porodici i prijateljima. Dodatno su se zabrinuli kada su videli da od trenutka nestanka nije bio aktivan ni na društvenim mrežama.

Prijatelj ranije sumnjao

Njegov blizak prijatelj je ranije rekao za Kurir da je jasno zbog čega je njegov nestanak uzdrmao čitav grad.

- On je ipak bio neko koga su svi dobro znali, kako zbog tribine, tako i zbog burnog načina života. Razne priče dolazile su do nas, toliko su jezive da ne smem ni da ih prepričam. Malo ko od nas još veruje da je Goran živ, ali ostaje nam samo da se nadamo - pričao je ranije izvor Kurira blizak njegovoj porodici i dodao:

- Ne bih da spekulišem ništa, time će policija da se bavi. Video sam da su mediji Goksijev nestanak povezali sa ratom navijača koji bukti na ulicama Beograda, ali ne bih voleo da nešto kažem i tako ugrozim celu istragu.

Od ranije poznat policiji

Inače, Veličković je od ranije poznat policiji. Od marta prošle godine se nalazio u pritvoru Centralnog zatvora, jer je protiv njega vođen istražni postupak, a tada je pušten na slobodu. Javnosti je bio poznat kao vođa navijača Partizana, koji je zajedno s Milošem Radisavljevićem Kimijem povukao sa južne tribine i osnovao novu navijačku grupu "Partizanovci", koja se, u međuvremenu, povukla i sa istočne tribine i privremeno obustavila svoje aktivnosti.

Nakon nekoliko meseci, tačnije sa hapšenjem ekipe Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja i Marka Miljkovića Mareta, policija je otkrila nove detalje. Oni su na početku osumnjičeni za tri krivična dela i to ubistva - navijača Crvene zvezde Zdravka Radojevića, "Pink Pantera" Milana Ljepoje, ali i upravo Gorana Veličkovića Goksija.

Prema najnovijim informacijama policija je u bunaru kod vikendice u Ritopeku našla lobanju za koju se sumnja da pripada navijaču Goranu Veličkoviću, koga su upravo oteli i ubili Belivuk, Miljković i pripadnici njihove kriminalne grupe

Policija je tokom višednevnog uviđaja i pretrage vikendice u Ritopeku kod Beograda, za koju se sumnja da je bila mesto najmanje tri ubistva koja su počinili, u bunaru pronašla ljudsku lobanju, za koju se sumnja da pripada Goksiju.

- Sumnja se da ga je na parkingu u Višegradskoj sačekao osumnjičeni Vuk Vučinić i automobilom "smart", koji je zaplenjen prilikom hapšenja Belivuka i Miljkovića, odvezao ga do kuće u Ritopeku. U toj kući, kako se navodi u spisima tužilaštva, dočekali su ga Belivuk, Miljković i nekoliko nepoznatih osoba - otkriva izvor

On dodaje da je Veličković pre smrti brutalno mučen, i to danima. Pretpostavlja se da je on 5 dana od dana otmice bio živ. Miljković, Belivuk i ostali su ga mučili na najmonstruozniji način, navodno zahtevajući od njega da im otključa svoj kriptovani telefon i aplikaciju Skaj.

- Tražili su da im da svoje šifre, a navodno glavni cilj im je bio da dođu do kontakta Goksijevog šefa, koji važi za visokopozicioniranog saradnika škaljarskog klana, ali i drugih njemu bliskih ljudi iz sveta kriminala - objašnjava izvor i nastavlja:

- Pošto su od žrtve dobili to što su tražili, nakon nezamislive torture, ubili su ga i odrubili mu glavu. Odsečenu glavu su, kako se sumnja, položili na njegova leđa i fotografisali, a fotografiju su poslali i njegovom šefu, ali i drugim protivnicima i nekim saradnicima kako bi pokazali svoju nadmoć, ali i kako bi im stavili do znanja šta ih čeka ukoliko ne budu poslušni.

Potapali ga u kiselinu

Sumnja se i da su Goksiju isekli delove tela i potapali ih u kiselinu.

- Nakon zločina su čistili vikendicu hemikalijama kako bi obrisali tragove krvi, DNK, a odeću žrtve su spaljivali - kaže izvor.

Podsetimo, Belivuk, Miljković i njihova kriminalna grupa zasad se sumnjiče za ubistva Veličkovića, Ljepoje i Radojevića, a sumnja se da grupa stoji iza još teških zločina i najmanje 10 nestanaka muškaraca.

