VEŠTAČENJE POTVRDILO ISKAZE MIKINIH ŽRTAVA! Advokat Tintor obelodanio: Devojke trpele psihičke patnje visokog intenziteta

Veštačenja devet glumica, žrtava vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića (68) završena su i potvrđuju verodostojnost i validnost njihovih iskaza u kojima su ga optužile da ih je silovao ili polno uznemiravao, rekao je punomoćnik nekoliko žrtava advokat Jugoslav Tintor.

On je ukazao da je žrtve veštačila komisija veštaka neuropsihijatara i prihologa, koja je zaključila da su one trpele "psihičke patnje visokog intenziteta".

- Dobili smo nalaze i mišljenja, koja se razlikuju od žrtve do žrtve, ali u suštini potvrđuju njihove iskaze i pojačavaju optužbu protiv okrivljenog - naglasio je Tintor, koji zastupa i glumicu Milenu Radulović.

Radulović je Aleksića prva prijavila policiji u januaru, nakon čega je on uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru, a ubrzo su se i druge devojke osmelile da ga prijave.

Prema nalazu veštaka, iskazi devojaka o tome šta su preživele od Aleksića, a koje u procesu imaju status oštećenih, se mogu smatrati potpuno validnim.

Iz veštačenja proizlazi da se ponašsaju iskreno, da kod njih nema konfalublacije, poremećanja, mitomanije, pseudologije fantastike....

Ukoliko tužilaštvo ne bude tražilo izvođenje još nekih dokaza, istraga bi ovim veštačenjem mogla da se okonča, a potom da usledi odluka o podizanju optužnice.

Aleksić se tereti za silovanje i polno uznemiravanje devet polaznica te škole u periodu od 2008. do 2020. godine. Nalazi se u pritvoru koji mu je produžen 12. marta da ne bi u kratkom roku ponovio krivično delo. Protiv njega je sredinom januara pokrenuta istraga nakon prijave šest devojaka, a u međuvremenu je dva puta proširena po prijavi još tri devojke.

Aleksić se tereti za 19 krivičnih dela, 11 su polno uznemiravanje i osam silovanja izvršenih od 2008. do 2020. godine na štetu ukupno devet oštećenih, od kojih je jedna bila maloletna. Ostale devojke je, kako one tvrde, napadao i dok su bile maloletne i nakon punoletstva. Aleksić je do sada negirao da je seksualno napastvovao učenice glume u svojoj školi.

