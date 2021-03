SUROVI IKONOPISAC IZ NIŠA ISPLANIRAO SVIREPO UBISTVO STARICE: Grahovcu uskoro završetak suđenja, pokušao da se ubije!

Ikonopisac Vladan Grahovac (27) koji je ubio baku Jelicu Tatarovski(82) iz Niša rekao je danas u Višem sudu u Nišu da je pokušao da se ubije nakon prošlog ročišta "jer je čuo glasove": "ubico, svinjo, ubij se".

- Kada je veštak sudske do detalja čitao nalaz ja sam se uznemirio. Nisam ja takav čovek. Počeo sam da čujem glasove. U samoubistvu sam video jedini spas - rekao je Grahovac koji je nakon toga bio na pregledu na psihijatriji.

On je na prošlom ročištu izašao u pratnji čuvara i kada je došao do gelendera samo se okrenuo i pokušao samoubistvo tako što bi pao kroz prostor za stepenice. Zatvorski čuvari su ga nekako spasili.

Za ubistvo baka Jelice Tatarovski (82) iz Niša tužilaštvo je danas na izricanju završnih reči zatražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora dok odbrana smatra da je Vladan Grahovac(27) iz Raške bio neuračunljiv.

Njemu se danas pred Višim sudom u Nišu na teret sudilo za teško ubistvo iz 1. septembra 2019. godine kada je kasno uveče na prevaru ušao u stan jadne bake i izmasakrirao je sa 26 uboda nožem da bi je na kraju oduzeo 760 evra.

Ona nije nikome otvarala vrata, ali je te noći prepoznala Grahovca koji je nekada živeo na Bulevaru Zorana Đinjđića broj 73 i pošto su živeli u istoj zgradi ona ga je pustila u stan. To je bilo kobno za ovu baku koju svio pamte po dobroti i gospostvenosti.

- Za Grahovca ne postoje nikakve olakšavajuće okolnosti. Sve ukazuje na to da je on isplanirao upad u stan i svirepo ubistvo. I to isključivo iz koristoljublja - rečeno je u završnoj reči tužioca i zastupnika porodice pokojne Tatarovski.

On je poznavao Jelicu, znao njene navike i poneo je sa sobom čekić i nož.

- Znao je kako da nastupi pred njom kada je zazvobnio, a kako bi mu ona otvorila vrata. Sve to je trajalo najmanje 15 minuta, a teške patnje koje je pretrpela i broj povreda i intenzitet patnje ukazuju na negovu svirepost. To da je ulazio i izlazi iz stana, da je uklanjao dokaze, samo pokazuje da je sve isplanirao pa čak i kupljenu kartu za Beograd da bi otišao u iznajmljeni stan što je takođe isplanirao - rekao je tužilac Andrija Igić.

Grahovac je rekao na kraju da mnogo pati, da je te kobne večeri bio pod opijatima i da nije znao šta radi. Kao i ranije spomenuo je da je bio silovan kao mali što je uticalo na njegovo kasnije ponašanje.

Izricanje presude je zakazano za 2. april 2021. godine.

