SESTRA POGINULE STANIKE KOD DOLJEVCA ZA KURIR OTVORILA DUŠU: Nedužna sestra mi je poginula, a vozač nije dobio zasluženu kaznu

Mirijana Aleksić, sestra Stanike Gligorijević (52) koja je poginula na naplatnoj rampi "Doljevac", u neverici je izašla danas iz Osnovnog suda u Nišu jer je Dejan Stanojević osuđen, kako ona kaže samo na tri godine i deset meseci zatvora. Nesreća se dogodila kada je Škoda Superb sa Stanojevićem i direktorom "Koridora Srbije", Zoranom Babićem, išla na jug, prošavši Niš.

Škoda se sa najmanje 93 kilometara na sat "zakucala" u Opel Astru gde je u kolima bila Stanika sa sestrom Mirijanom i njenim suprugom Srđanom Aleksićem. Ona prvo nije htela da daje izjave , a onda je ipak "Kuriru" otvorila dušu.

foto: M.S.

- Nisam, kako se to kaže, zadovoljna. kakvi zadovoljna? Za smrt moje sestre koja je ostavila dvoje dece i supruga, da čovek dobije tri godine i deset meseci. A, onda su tu moje povrede, prelom rebara, ma svašta. ja sam vozila do nesreće, sada ne smem. Ostavljena su deca bez majke. Sud je bio maksimalno korektan, ali ja sam tražila da dobije maksimalnu kaznu, a on je dobio duplo manju - kaže Aleksićeva kroz plač.

Njen suprug Srđan je na prošlom ročištu bio izuzetno uzrujan. On je takođe zadobio povrede, a ovog puta nije mogao da dođe da mu opet ne bi pozlilo kao što je to bilo na prošlom ročištu kada je završio u Hitnoj medicinskoj pomoći.

(Kurir.rs/M. S.)