MRZI SRBIJU, A HOĆE U SRBIJU! OTKRIVAMO ZAŠTO JE JADRANKI BARJAKTAROVIĆ ZABRANJEN ULAZ: Pevala Belivuku i Zviceru, Milu...

Spisak bezbednosno interesantnih osoba iz Crne Gore kojima je zabranjen ulazak u Srbiju nedavno je proširen imenima još 150 osoba za koje se sumnja da bi mogle da ugroze bezbednost države i sigurnost građana Srbije, a na njemu se našla i pevačica Jadranka Barjaktarović!

Osim pevačice, na "spisku nepoželjnih", koji je donedavno brojao oko 500 ljudi, našli su se i muškarci i žene, pripadnici kriminalnih klanova, ali i poznate starlete.

Jadranka Barjaktarović sama je priznala da je pre nekoliko meseci vraćena sa srpske granice, a za takvu odluku mogu postojati dva razloga. Jedan je njena navodna bliskost s kriminalnim miljeom, a drugi je govor mržnje.

- Ti spiskovi se ne prave napamet i podležu kontroli. Da se ništa ne radi mimo operativnih informacija, dokaz je i ova pevačica, koja je, osim što je imala neprijateljski stav i izjave prema našoj državi, u januaru pevala na slavi sada već odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Upravo na toj slavi zabavljala je najopasnije kriminalce iz regiona - nedavno uhapšenog Slobodana Kašćelana, ali i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića - kaže izvor.

Upisnik NIK ili Z Zabrana ulaska strancu u Srbiju donosi se na osnovu procene da bi njegov ulazak ili boravak mogao da ugrozi bezbednost naše države ili njenih građana. - Postoji obrazac koji se šalje graničnim policijama i u tom slučaju uz ime onog kom je ulaz zabranjen stoji slovo Z. Takođe, postoji mera NIK, to jest nadzor i kontrola, i podrazumeva dužu proceduru za ulazak, ali i kontrolu kretanja dok su na teritoriji Srbije. Oni koji uz ime imaju meru NIK najčešće se nekoliko sati na graničnom prelazu pretresaju i ispituju o razlozima boravka u Srbiji i dolaska u nju - objašnjava sagovornik.

- Osobama kojima se zabrani ulazak to se ne saopštava do trenutka kada pokušaju da uđu u zemlju. To je zapravo trenutak kada se upoznaju s tim da nisu dobrodošli i da moraju da se vrate s granice - objašnjava naš izvor.

