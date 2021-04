ZNAM KO JE UBIO GIŠKU: Komandant srpske vojske otkrio najveće tajne sa ratišta u Hrvatskoj BOŽOVIĆ UPUCAN KOD POPOVSKE KUĆE

Rade Čubrilo, nekadašnji pripadnik Legije stranaca i komandant Srpske vojske Krajine, tvrdi da je nekadašnji predsednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević sprečio ujedinjenje Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

- Vrlo smo radili na ujedinjenju sa Republikom Srpskom i to je bilo skoro gotovo. Da smo se ujedinili ne bismo prošli kako smo prošli. Ne bi sigurno pala Krajina. Međutim, (Slobodan) Milošević je učinio sve što je u njegovoj moći da ne dođe do ujedinjenja. A njegova moć je bila tolika da je to bilo ostvareno. On je to uradio preko (Radovana) Karadžića, (Momčila) Krajišnika, (Ratka) Mladića - ispričao je Čubrilo za Balkan info.

Navodi da se jedino Biljana Plavšić borila kao lavica da se ujedine Republika Srpska i Republika Srpska Krajina.

- Borila se za to da postanemo kneževina i da dođe princ Tomislav da bude knez, maksimalno je zalegla, borila se i nogama i rukama da se mi ujedinimo i da budemo država koja će se jednog dana ujediniti sa Srbijom. Ali nije dao Milošević. Nije došlo do ujedinjenja, ali nije došla ni pomoć u avgustu 1995. kad su nas napali. Ta njegova pomoć od šest brigada nikada nije došla. I mi smo prošli kako smo prošli - rekao je Čubrilo.

Na ratištu je bio i Đorđe Bošković Giška. O njegovoj smrti se mnogo pričalo, a Čubrilo otkriva pravu istinu.

- O Giškinoj smrti smo slušali neverovatne priče. Čak su i mene pominjali da sam neki organizator. A istina je da je poginuo na toj raskrsnici u Gospiću kod popovske kuće. Tu je bio s druge strane silos, a sa tog silosa su pucali hrvatski vojnici. I oni su ga ubili na toj raskrsnici. To mi je rekao njegov sestrić Milovan koji je bio pored njega - rekao je Čubrilo.

Za kapetana Dragana Vasiljevića kaže da je ozbiljan profesionalac i ozbiljan čovek.

- Obučio je ljude, sarađivali smo dobro, čak smo imali i neke zajedničke akcije. O njemu sve najbolje. Svi su prali ruke od njega kad je bio u zatvoru. Kapetan Dragan nije dozvolio da niko na terenu pravi neki javašluk. Niti je ko silovan, niti je ko zaklan, a zarobili smo barem 50-60 Hrvata. I ti koji su bili uhapšeni policajci i vojnici njima niko šamar nije udario. Neki od tih što su bili zarobljeni me i dan danas pozdravljaju - ispričao je Čubrilo.

Prisetio se i jednog neobičnog sastanka tokom 1991. godine.

- Bilo je to u julu 1991. godine. Dolazi Josip Bulok, pomoćnik ministra Boljkovca, a odrede mene da idem sa njim na sastanak. Nađemo se na jednom putu na sredini. Obojica smo poveli pratnju. Sastali smo se, pričali. I on mene pozove na ručak da idemo tu u neku kafanu na jagnjetinu. Ja sam se zahvalio jer nisam hteo ovima mojima da se maknem sa vida. I kaže mi on: "Ja mislim da ćete vi izgubiti ovaj rat, vi ste u zabludi, mislim da ovo što radite ne vodi u dobrom pravcu - ispričao je Čubrilo.

