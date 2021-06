NISU VALJDA OČEKIVALI DA ĆU DA ZAPEVAM SA NJIMA: Čeda brisao suze dok je pričao o incidentu ispred lokala brze hrane

Lider LDP-a Čedomir Jovanović priznao je jutros da je razbio izlog lokala brze hrane i dodao da su ga "isprovocirali navijači" koji su se tu nalazili.

- Iskreno mi je žao, ne mogu da kažem da se kajem, žao mi je ako sam nekome pokvario veče. Policija je došla pa su sedeli sa mnom. Kažu mi, ajde da radimo test na narkotike, ja kažem, pa znate ko sam ja, nije valjda da sa mnom radite test, nema većeg narkomana od mene, ja se samo fiksam, šmrčem, gutam ekstazije... Oni su me zamolili da to urade zbog procedure i izvinili mi se - rekao je Jovanović u Jutarnjem programu TV Hepi kod Milomira Marića.

Jovanović je priznao da je bacio kamen u izlog.

- Tu stalno sede i odatle me provociraju. Nema opravdanja. Biram koga ću napasti. Nisam napao tebe Mariću ili novinare, napao sam tu "finu" decu, koja zajedno imaju više godina robije, nego ti Mariću staža. Zamislite da sam sinoć bio sa devojčicama u kolima. Moglo je i to da se desi. Bio sam sam. Bilo je kasno, kad sam ušao u ulicu i skrenuo ka garaži, bilo je kasno, inače bih išao drugim putem. Niko tu nije od juče. Svi znamo kako se to pre ili kasnije završava. Izlistajte njihove biografije pa ćete videti. Nema mesta za njih i za nas u ovom gradu i na ovim ulicama - rekao je lider LDP-a.

Jovanović je istakao da bi samo voleo da ga svi ostave na miru.

- Jeste divljam, i? Šta hoće ti ljudi, šta ja treba da radim? Ja opet divljam. Ja u bolnici zamalo nisam umro, a oni dođu i na mojoj porodici se iživljavaju. Ne tražim opravdanje, ne pravdam se, tako je. Ostavite mi porodicu na miru i sklonite se. Pređite na drugu stranu ulice. Oni su došli kod mene i šta očekuju? Da ću da pevam sa njima - rekao je Jovanović ogorčeno dok je s vremena na vreme brisao suze iz očiju.

Dodao je da uglavnom i ne izlazi.

- Nije se ovo desilo na Marakani već pred mojom kućom. I to nije prvi put. Svi to znaju. Je l' treba neka tragedija da se desi? Ne mogu ja da podvijem rep. Moram da branim svoju kuću - rekao je lider LDP-a.

Jovanović je priznao i da je udario automobil Interventne policije, jer, kako kaže, nije trebalo da dolaze.

