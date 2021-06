SABOTAŽA: Pojedini inspektori namerno ometali istrage o nestancima koji se dovode u vezu s Belivukovim klanom?

Pojedini inspektori namerno su sabotirali istrage o nestalim muškarcima, čija se sudbina dovodi u vezu s brutalnim klanom Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, otkriva izvor Kurira!

Nakon najnovijeg hapšenja inspektora SBPOK Božidara Stolića, i to zbog sumnje da je sarađivao s kavačkim klanom i grupom Veljka Belivuka, klupko zločina ove surove kriminalne grupe još više se razmotalo, a sve je izvesnije da je klan unutar policije imao više svojih ljudi, koji ne samo da su im odavali informacije nego su i izbegavali da rešavaju njihove zločine.

Kriminogena sredina

Kako smo već pisali, tokom pretprošle i prošle godine, uglavnom u Beogradu, prijavljen je nestanak desetak mladića, uglavnom iz kriminogene sredine, o čijim sudbinama se do danas ništa ne zna, a istraga o nestancima pomerila se sa mrtve tačke tek 4. februara, nakon hapšenja Belivuka i Miljkovića. Tada su iz vrha policije saopštili da se sumnja da su ti nestanci povezani s grupom Belivuk-Miljković. Nažalost, otkriveno je da su neki od nestalih ubijeni, a da su im tela raskomadana i samlevena u mašini u kući strave u Ritopeku. Porodice nestalih smatraju da sudbina njihovih najbližih sve do 4. februara nije ni bila u fokusu policije, jer, kako veruju, nije postojala volja inspektora da se to reši.

Prljava značka Božidar Stolić foto: Privatna Arhiva

- Zašto je to tako, ne mogu da tvrdim, ali sumnjam da oni namerno nisu tragali za nestalima. Kako je moguće da nekoliko osoba nestane usred Beograda, gde je, maltene, svaki kutak pod kamerama? Naša deca nisu igle, pa da se izgube u plastu sena - kaže za Kurir majka jednog od nestalih mladića: - Sumnjamo da su inspektori koji su radili na tim slučajevima, umesto da ih rešavaju, kriminalcima prenosili podatke koje smo im mi davali.

Bio uključen u istragu Stolić hapsio Miljkovića i Draganića Podsetimo, osim Božidara Stolića, lisice su ranije stavljene i njegovim kolegama Goranu Papiću, Predragu Lajiću i Bojanu Vasiljevskom. Stolić je i lično radio na prikupljanju dokaza o zlodelima Belivukovog klana. - Stolić je bio među prvima koji su ušli u kuću strave u Ritopeku, a koju je klan koristio za ubistva. Navodno je hapsio Marka Miljkovića, a potpisao je i policijsko zadržavanje za Vladu Draganića, vlasnika kuće u Ritopeku. U pretresima nakon hapšenja 4. februara učestvovali su i privedeni Lajić i Vasiljevski, koji se sumnjiče da su propustili da zaplene neke predmete iz jednog štek stana - podseća izvor.

Porodice nestalih ne isključuju ni mogućnost da su pojedini inspektori uklanjali tragove ili neke "namerno nisu videli".

- Mi smo, maltene, sami vodili istrage i tragali za sinovima. Sami smo dolazili do snimaka sa sigurnosnih kamera, nosili ih u policiju u nadi da će se pokrenuti, da će otkriti nešto, a nailazili smo uvek na isti odgovor: "Radi se na slučaju" - kaže sagovornica i dodaje da se nada da će konačno doći do pomaka: - Sada, kada su krtice sklonjene iz predmeta, vođe i članovi klana pohapšeni, očekujemo da se i sudbina svih nestalih reši.

Prljavi i korumpirani

I bivši pripadnik DB, Božidar Spasić, smatra da su pojedini korumpirani policajci i te kako sabotirali istrage.

- Ne može u prestonici da nestane 10 momaka bez traga. Prljavi inspektori jednostavno nisu preduzimali radnje da ih nađu, izvrtali su podatke do kojih se dolazilo, lagali da su proveravali informacije o njima i predstavljali ih kao lažne i netačne - objašnjava Spasić i dodaje da su verovatno i opominjali otmičare i predočavali im novosti.

Određen mu pritvor Stolić zanemeo pred tužiocem Božidar Stolić juče je saslušan u Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za suzbijanje korupcije, a prema saznanjima Kurira, branio se ćutanjem. On se tereti za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, a nakon saslušanja mu je određen jednomesečni pritvor.

