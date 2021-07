ČABA DER I ALEN CIGLER SUTRA IZNOSE ZAVRŠNE REČI NA SUĐENJU ZA UBISTVO MARKOVIĆA: Nakon toga sledi izricanje prvostepene presude

U Višem sudu u Beogradu sutra treba da se održe završne reči na suđenju Čaba Deru i Alenu Cigleru povodom optužbi da su kao saizvršioci ubili Nebojšu Markovića na Banovom Brdu 5. januara 2019. godine.

Nakon završnih reči tužilaštva, okrivljenih i njihovih advokata, sud će zakazati izricanje prvostepene presude.

Deru se za saizvršilaštvo u Markovićevom ubistvu sudi u odstustvu, jer je u pritvoru u Budimpešti gde se protiv njega vodi postupak za dva ubistva 2018. godine, a pred beogradskim sudom ga zastupa advokat, koji mu je postavljen po službenoj dužnosti.

foto: Printscreen/Youtube

Zbog ubistva Mađarskog biznismena, kao i još jednog ubistva u Amsterdamu, Der je u Budimpešti prvostepenom presudom osuđen na doživotni zatvor.

Cigler se nalazi u pritvoru u Beogradu.

Izlažući odbranu na suđenju on je tvrdio da ga je Der doveo u zabludu tražeći od njega samo prevoz do Subotice, da bi onda promenio plan, pa tražio da ga vozi i do Banovog brda, gde je izvršio ubistvo i uvukao njega (Ciglera) u teško krivično delo.

Der je nakon bekstva iz Srbije uhapšen po poternici u Pragu početkom marta 2019. godine, odakle je ižručen Mađarskoj.

Derova i Ciglerova žrtva, Marković, navodno je ubijen slučajno.

Prema pisanju medija, njihova meta je zapravo bio njegov šurak Aleksandar Šarac, koji sredinom oktobra 2020. preminuo u bolnici nakon što je u sred dana upucan u garaži Tržnog centra Ušće na Novom Beogradu.

foto: Printscreen Youtube

Šarac je ispitan ranije kao svedok u istrazi, a za njegovo ubistvo osumnjičen je Lazar Ilić koji je nedavno uhapšen u Budvi, zbog sumnje da je planirao likvidaciju jednog lokalca.

Der i Cigler se terete za krivična dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Der je pre nepune tri godine izašao iz zatvora gde je robijao zbog ubistva kriminalca Branislava Jelačića 2004. godine.

Uhapšen je u Pragu 1. marta, a pored Srbije koja ga traži zbog ovog ubistva, njegovo izručenje su tražile i Španija i Holandija i Mađarska kojoj je izručen 18. jula 2019. godine.

Tereti za ubistva u pomenutim državama koje su tražile njegovo izručenje.

Cigler je uhapšen u Subotici nedugo posle ubistva Markovića, a sumnja se da je on vozio automobil "punto" kojim se Der dovezao i pobegao sa mesta zločina.

I on je u oktobru 2018. godine izašao sa višegodišnje robije i tri meseca kasnije se opet našao iza rešetaka.

