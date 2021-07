LOMIO JE PRSTE I POGNUTE GLAVE SLUŠAO PRESUDU: Nemanja je tražio oproštaj, porodice žrtava audija smrti nezadovoljne kaznom

Nemanja Stamenković(20) iz Beograda koji je danas osuđen na sedam godina zatvora jer je 4. januara usmrtio na Bulevaru Medijana u Nišu svojim "audijem kvatro" Andreja Prenkljušaja (12) i Dejana Ilića (48) presudu je podneo pognute glave, a videlo se da prepliće i lomi prekrštene prste.

foto: M.S.

On je prethodno zatražio oproštaj od obe porodice čije je najmilije usmrtio. Njemu će se uračunati u kaznu period vremena koji je boravio u pritvoru koji mu je produžen, iako je odbrana tražila da do odsluženja kazne ne bude iza rešetaka već kući pod nadzorom.

Porodice žrtava malog Andreja, i Dejana Ilića, oca troje dece nisu zadovoljne presudom jer su kao i tužilaštvo zatražile maksimalnih osam godina za krivično teško delo protiv bezbvednosti u saobraćaju.

- Mislim da ćemo se žaliti na ovu presudu jer su deca ostala bez oca. Nismo zadovoljni presudom i tražićemo maksimalnih osam godina. Mali Teodor(6) se ne smeje, tužan je. Sve nam je teže i teže - rekla je Sonja Ilić, supruga Dejana Ilića koji je te noći poginuo na trotoaru dok je bio u šetnji sa drugarom Draganom.

Majka malog Andreja Prenkljušaja je skrhana bolom.

foto: Kurir/ M.S.

- Ne znam. Meni je i osam godina malo. ja bi za tu bahatost dala 20 godina da više niko ne doživi ono što ja doživljavam. najteže je kada izgubite dete. Smatram da se odbrana sramno ponela jer su im krivi mediji, diskreditovali su medicinske stručnjake. jednom rečju pozana je nemoć . rekla je Aleksandra Kostadinović, majka malog Andreja.

Saša Knežević, advokat nemanje Stamenkovića je u tri sata izneo vrlo detaljnu završnu reč gde je naveo da se sve činilo da tragedija bude veća nego što jeste.

- Postoje stvari kao što je kompijuter u tom automobilu i mi smo ovde nagađali nešto umesto da smo pogledali podatke, ali nismo mogli jer automobil uopšte nije bio na veštačenju!? Saobraćajni veštak je mesto udesa posetio posle 26 dana i ubeđivao me je da su tragovi ostali na lisu mesta što je potpuno besmisleno. Onda su u medijima objavljivani lažni podaci, da optuženi potiče iz porodice kriminalaca, da mu je otac policajac i da je čak bio šef smene kada se u beogradu rušila Savamala. pa onda da je on profesionalni vozač, da je danima divljao po gradu i sve to nije tačno. Onda detalji izveštaja neuropsihijatara su bili olako izrečeni ovde. Navodno, nije osećao saosećanje sa žrtvama i njihovim porodicama, da nije govorio istinu da je zaista imao vrtoglavicu. Tu je bilo mnogo paušalnih izjava koje su mediji jedva dočekali. Onda su doktori komentarisali saobraćajne detalje!? Ceo proces se ovde vodio pretenciozno - rekao je Knežević između ostalog u svom trosatnom izlaganju.

foto: Kurir.rs/M.S.

On je naveo da je došlo do neke destabilizacije vozila "kada je u jednom trenutku iz treće trake vozilo otišlo u levu pa na biciklističku stazu pa na trotoar gde su usmrćeni pešaci.

Sudija je obrazložila presudu gde je Stamenkovića proglasila krivim, ali mu i produžila pritvor do početka služenja kazne.

(Kurir.rs/M.S.)