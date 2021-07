ĆERKA ISTRČALA IZ KUĆE I KUKALA IZ SVEG GLASA DA JOJ JE MAJKA UBIJENA: Potresna ispovest komšinice nakon tragedije u Varvarinu

Velika tragedija dogodila se danas u Varvarinu kad je Aranđel D. (82) ubio Andreu K. (47) tako što joj je nožem isekao vrat, a potom se obesio!

Njih dvoje prema nezvaničnim informacijama nisu živeli zajedno već je nesrećna žena radila kod njega kao gerontodomaćica.

Aranđelova komšinica kaže da je čula kako neko viče i odmah je izletela iz svoje kuće.

- Prizor je zatekla ćerka od nesrećne žene. Kukala je iz sveg glasa. Ja sam izašla iz kuće da vidim ko kuka jer je ta kuća pored moje. I ona je vikala i ponavljala: "Majka mi je ubijena, majka mi je ubijena" - objašnjava komšinica.

Dodaje da je Aranđel D. bio sklon alkoholu i da je više puta hteo da oduzme sebi život.

- Ranije je pokušavao da se obesi i to tri puta. Moj sin ga je jednom davno u tome sprečio. Ne znam šta mu je bilo. U poslednje vreme je Aranđel bio dosta čudan u smislu da se lepo ponašao i uvek mi se javljao. Žao nam je te žene koja je radila kod njega, jer ima svoju decu, a on ima ćerke sa kojima nije razgovarao. Viđala sam Andreu često, dolazila je da mu sprema ručak, da sređuje baštu i kad to završi ode na motoru. U šoku sam ceo dan jer mi je mnogo žao nesrećne žene - objašnjava komšinica.

(Kurir.rs/24sedam.rs/Foto:Ilustracija)