4 MESECA OD STRAVIČNOG UBISTVA ALEKSE IZ ALEKSINCA: Porodica ne veruje da je udarac flašom bio koban! JOŠ GA ČEKAMO NA VRATIMA

"Četvrti mesec prolazi, a bol je iz dana u dan sve veća i veća. Kako vreme prolazi bez njega, počinjemo da budemo svesni da je to to. Mi smo konstantno bili u nadi da će svakog časa da se pojavi, da se vrati… Čekamo ga i dalje da se pojavi na vratima, da se javi, a bol je sve teža i teža…"

Ovo priča Sara Stojmenović (23), rođena sestra Alekse Stojmenovića (26) iz Aleksinca, koji je nastradao 16. maja u tuči na proslavi 18. rođendana u restoranu "Oaza" u tom gradu. Aleksa je kobne večeri zadobio fatalni udarac u vrat, usled čega je došlo do krvarenja u moždanom stablu i prestanka rada srca i disanja.

Policija je u saradnji sa VJT Niš uhapsila O. P. (18) iz Aleksinca zbog sumnje da je je Aleksi zadao kobni udarac i tako počinio krivično delo nanošenja teške telesne povreda sa smrtnim ishodom. On se još nalazi u pritvoru, dok su četvorica mladića osumnjičenih samo za učešće u tuči pušteni da se brane sa slobode. Istraga koju vodi Više javno tužilaštvo i dalje je u toku.

foto: Printscreen/Instagram

Udarac flašom

Sara navodi da ona i članovi njene porodice ne veruju u navode da je Aleksa posrnuo i pao zbog udarca flašom, kako se navodi u veštačenju video snimaka Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a, već da je medicinsko veštačenje koje je najmerodavnije, pokazalo da je do smrti njenog brata došlo usled pucanja leve pršljenske arterije a da je koban udarac mogao biti zadat nešto pre toga pesnicom u vrat.

Sara navodi i da je udarac flašom koji se vidi na snimku, koji kruži društvenim mrežama, bio nanet kada je Aleksa već počeo da posrće i pada, što se ne uklapa u mehanizam nanošenja fatalne povrede.

- Veštaci su objasnili da do pucanja vertebralne arterije dolazi nakon udarca u vrat, ispod uva, kod ugla donjovilične kosti, gde je i Aleksa imao podliv od udarca, i potom naglog pomeranja glave u stranu. U medicinskoj literaturi nisu opisane situacije da do pucanja te arterije može doći samo usled naglog i prekomernog pomeranja vrata, recimo usled izbegavanja udarca, već isključivo usled udarca. Takođe, po njihovim navodima, potrebno je neko vreme od udarca da bi došlo do onesvešćivanja usled krvarenja u moždanom stablu, što odgovara opisanoj situaciji sa snimka na kojem mladić u tamnoj košulji, za koga će se kasnije ispostaviti da je osumnjičeni O. P., zamahuje u pravcu Alekse. Mi i ne znamo tog osumnjičenog, nama ga je sud predstavio. Nemamo mi ništa protiv njega pa da mora on da odgovara ali je on osumnjičen za nanošenje te povrede - kaže Sara.

Ona dodaje da je Aleksa dobio i udarac flašom u glavu, ali da taj udarac, po onome što proističe iz medicinskog veštačenja, ne može biti smrtonosan.

foto: M.S.

- Na snimku se vidi da Aleksa već počinje da posrće kada je udaren flašom u glavu, dok veštaci ističu da je potrebno da prođe neko kraće vreme od udarca da bi osoba počela da pada usled krvarenja u moždanom stablu. Arterija znači nije mogla da pukne od udarca flašom jer je od posle tog udarca odmah pao - kaže Sara.

Medicinsko veštačenje

Ona ističe da su veštaci medicinske struke naveli nakon predočenih okolnosti slučaja i uvida u video snimke da je do pucanja pršljenske arterije "moglo doći udarcom šake stisnute u pesnicu".

- Do ove povrede je upravo moglo doći delovanjem, mehanizmom udara, šake stisnute u pesnicu što i odgovara snimku sa video nadzora, odnosno pri delovanju desne ruke lica u tamnoj košulji nižeg rasta od sada pokojnog Alekse. Naime ovakvo delovanje u sklopu napred datog osvrta na prirodu i mehanizam nastanka rascepa pršljenske arterije upravo može dosveti do naglog i prekomernog pomeranja glave i vrata u bočnu, u ovom slučaju desnu stranu, što i predstavlja razlog, odnosno mehanizam za nastanak rascepa leve pršljenske arterije - predočava Sara deo iz medicinskog veštačenja.

Ona kaže da nagnječenje koje je utvrđeno na potiljku laka povreda koja je naneta tupim predmetom i sigurno nije mogla da dovede do rasepa leve pršljenske arterije. Ta povreda je najverovatnije nastala nakod pada i udara o čvrstu površinu ali veštaci ne isključuju ni mogućnost udarca nekog čvrstog predmeta na temeno potiljačnu regiju glave.

Na snimku se ne vidi udarac, porodica traži puštanje osumnjičenog.

foto: Printscreen Facebook

Porodica osumnjičenog O. P. tvrdi da je on nevin sedi u pritvoru već više od 100 dana jer se na snimcima nadzornih kamera koji su se pojavili u javnosti, "vidi da je on samo zamahnuo prema Aleksi ali ne i da ga je udario" te da je fatalni udarac navodno "zadala za sada nepoznata osoba flašom", što se takođe vidi na snimku.

U prilog tome oni ističu i veštačenje Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a u kojem se navodi, po pisanju medija, da između O. P. i Alekse uopšte nije došlo do kontakta i da je Aleksa posrnuo i pao nakon udarca predmetom, najverovatnije flašom zelene boje, te da je jedan od gostiju, koji je flašu držao desnom rukom, udario Aleksu u vrat sa leve strane ispod potiljka.

Više javno tužilaštvo zatražilo je od Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku dopunsko izjašnjenje vezano za ovaj nalaz, koje još uvek nije dostavljeno.

Sara se zaposlila na Aleksinom radnom mestu

Sara je počela da radi u Aleksincu, na radnom mestu na kojem je bio zaposlen njen brat.

- Firma u kojoj je radio je stvarno bila korektna, ponudili su mi posao da radim umesto njega u prodavnici u kojoj je on radio. Radim na njegovom mestu i sve me podseća na njega. I kuća i posao, jako je teško... - kaže Sara.

(Kurir.rs/Blic)