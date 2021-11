RODITELJI SU ČESTO SARADNICI! Borojević: Uhapšeni pedofili su IT stručnjaciji, fantastično su se krili! Evo kako su komunicirali

U akciji "Armagedon", juče ujutru su pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i više policijskih uprava na teritoriji Srbije, lišili slobode 18 lica. Ova lica su širila dečiju pornografiju, snimali pornografske sadržaje, kontaktirali decu putem interneta.

Saša Borojević, savetnik predsednika Internacionalne policijske asocijacije IPA, je za jutarnji program TV Pinka, otkrio da je u pitanju obučena grupa ljudi, koji su po struci IT - stručnjaci, koji su se fantastično krili, i uspevali da prikriju svoje adrese kao i dokumentaciju duži period.

- Problem je koji je broj korisnika njihovih usluga, a to je milion i dvesta hiljada, samo u ovom regionu. To nije otvorena mreža, vi imate način da to pronađete, to je dark strana - otkrio je Borojević.

Kako je Borojević otkrio, i roditelji su često saradnici, čak u 85 odsto slučajeva.

- Majka u Nišu je podvodila ćerke, imate dosta slučajeva... U Srbiji postoji preko 100.000 korisnika, i ljudi koji to posećuju ne moraju nužno da budu pedofili. Ali su potencijalni pedofili, jer konzumiraju takav sadržaj - rekao je Borojević i dodao:

- To postoji decenijama unazad. A oni su se povezivali i uvezivali na više načina, a jedan koji sam ja otkrio, jeste vremenska prognoza. Dole imate komentare, i tako su i uhvaćeni. Tu ispod je pisalo da će vreme biti sjajno, a onda pitaju za materijal, i kada mogu da donesu to. Taj algoritam je kompleksan i komlikovan - objašnjava Borojević.

Borojević je istakao da je trenutno na policiji da pronađu, i da se sazna čija su deca, jer je u pitanju hiljade i hiljade mališana.

- Tu ima dece iz Srbije, Ukrajine, regiona - navodi Borojević.

Kako je Borojević rekao, važno je da se ovakvim stvarima stane na put, i da se na društvenim mrežama uvede cenzura.

Govoreći o "skrivanju imena pedofila" Borojević navodi da je u pitanju zaštita ljudskih prava, te je to jedan od razloga, što su pedofili nevidljivi, dodajući da je i sam na sudu, jer je nedavno upozorio region na jedno lice, dajući ime i prezime.

Vlada Arsić, pisac i autor knjige "Armagedon", takođe, dodaje da ukoliko se fotografijama beba distribuira i trguje, automatski imamo dokaz da su to roditelji postavili na društvene mreže.

- Mi ove akcije imamo na svaka dva meseca. Imali smo u avgustu, pa u junu, i veliki je problem to, što su deca vremenom sve mlađa - dodao je Arsić.

Arsić je potom dodao da smo juče imali prilike da pročitamo samo inicijale, ali, kako je naveo, ako se već dobije pravosudna presuda, treba da se objave imena pedofila, kako bismo zaštitili svoju decu.

- Prve godine, od kako je krenula akcija Armagedon, među sto uhapšenih, bile su tri vođe horova, sovijalni radnik, pedijatar, treneri - otkrio je Arsić.

