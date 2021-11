OVO JE BULEVAR ZLA, JURE 160 NA SAT Meštani Mirijeva ogorčeni posle Zlatine pogibije: Noću protutnje kao da voze reli trke u Monci

Zlata Živković (64) je stradala prekjuče kada je na nju pala bandera koju je oborio vozač BMW-a koji je jurio Mirijevskim bulevarom. U isto vreme su se juče, kada je nesrećna žena u sredu izgubila život, na istom mestu sudarila dva automobila, a ljudi koji žive u toj ulici kažu da su saobraćajne nesreće u ovoj ulici postale svakodnevica.

Uzroci su brza vožnja, nedovoljna regulisanost saobraćaja na tom delu puta, čak i trke koje često mladi noću organizuju.

- Ne jedan, tri ležeća policajca ovde treba da postave, ovo je strašno. Juče je poginula žena, danas su se opet sudarili na istom mestu. Ovo je "bulevar zla", tako treba da se zove ulica, a ne Mirijevski bulevar - navodi D. V. za "Blic".

Prema njenim rečima, brza vožnja je učestala, a vozači se noću tu trkaju.

- Jure, stalno jure tuda, dugačka je ulica, pa... Trkaju se, nisu to organizovane ulične trke kao u filmovima, nego po dvojica mladića se zalete tamo sa Mirijeva pa da vide ko je brži - priča zabrinuta žena.

Ona napominje da se u blizini nalaze i dve škole.

- Otkako se ovo desilo ja decu ne smem da pustim na ulicu, ovde nekad ne može pešački da se pređe, ako ne radi semafor, a često ne radi, niko neće da ti stane, jure - kaže i dodaje:

"Policijske patrole ovde nema, prođu nekad tek, a znaju šta se dešava, udesi se stalno dešavaju. Nema ograničenja, nema ležećeg policajca, postavili su kod škole Filip Višnjić, ali ovde nema."

Ž. B. dodaje da pored putničkih širokim bulevarskim ulicama jure i teretna vozila.

- Kad vidim kamion da prođe ovuda sa 80... Ovde gde se ulazi u naselje... Meni se samo prozori zatresu - kaže za "Blic" čovek koji živi u blizini mesta gde su se dogodili udesi.

I on, takođe, pominje da mladi često odmeravaju snage ispred trkajući se kroz njihovu ulicu.

- Nije to sad često, leti više, ali se čuju noću kad protutnje, jednom u deset dana, dve nedelje - priča.

Kao i sagovornica i on navodi da je hitno potrebno učiniti nešto.

- Da se ograničenje stavi, ležeći policajci, radar - zaključuje.

"Najopasnija ulica u Beogradu"

V. F. iz ovog kraja dodaje da je Mirijevski bulevar možda i "najopasnija ulica u Beogradu".

- Divljaju tuda i 150-160 na sat. Bukvalno svake večeri tuda jurcaju kao nenormali, često se i trkaju. Poslednji kilometar nema ležećeg policajca, a u blizini je i Sedma beogradska gimnazija, balon za fudbal... - objašnjava on.

"Monca, trke u Monci, eto u to se pretvorilo"

Još jedan taksista, koji živi u blizini, potvrđuje za "Blic" da u ovom kraju zaista postoji problem i slikovito upoređuje vožnju ovom ulicom sa trkama u Monci.

- Trke u Monci, eto u to se pretvorilo. Ovuda kao da reli voze, to je strašno. Široka ulica, duga, krenu odozgo... Kod mene se gore ne čuje, ali prijateljica mi živi baš tu na Bulevaru. Samo joj tutnji ispod prozora, i noću i danju - zaključuje on.

