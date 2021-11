STRAVA U LEŠTANIMA! EKSPLODIRALO 500 RAKETA SA PO 30 KG GORIVA: U Urgentnom centru 13 radnika, dvojica u teškom stanju!

U snažnoj eksploziji kod Bubanj Potoka poginule su dve osobe, potvrđeno je u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd.

Za sada nema zvaničnih informacija šta je uzrok nesreće koja se dogodila oko 14 časova. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazali su da su ekipe Sektora za vanredne situacije na terenu.

Firma Edepro potvrdila je da je oko 14.00 časova došlo do eksplozije u magacinu gotovih proizvoda njihovog postrojenja u Leštanima.

Komandant beogradskih vatrogasaca Miloš Majstorović kaže da je po dolasku zatečena situacija da je došlo do eksplozije u magacinu raketnog goriva površine 240 metara kvadratnih.

- Bilo je skladišteno 500 raketa po 30 kilograma goriva. Nakon same eskplozije došlo je do požara u istom - kazao je on novinarima.

Kako je dodao požar je lokalizovan i snage su na terenu. On je potvrdio da je dvoje poginulo, a ekipe su uspele da spasu četvoro ljudi.

- U ovom trenutku 4 vatrogasna vozila dežuraju sa 16 vatrogasaca i vrše pretragu terena - rekao je on.

Kako je dodao, ne zna se uzrok požara, a on će se znati posle završetka akcije spasavanja.



"Nakon eksplozije u fabrici u Leštanima, u Urgentom centru zbrinuto je 13 pacijenata uglavnom sa lakšim telesnim povredama, dok dva pacijenta imaju teške telesne povrede", izjavila je večeras doktorka Bojana Uzelac.

U izjavi za TV Pink, Uzelac je rekla da su dva pacijenta sa teškim telesnim povredama hospitalizovani u Urgentom centru i uvedeni su u salu gde multidisciplinarni tim hirurga zajedno sa plastičnim hirurzima učestvuje u njihovom zbrinjavaju.

"Do ovog trenutka u Urgentom centru zbrinuto je 13 pacijenata, uglavnom pacijenata sa lakšim telesnim povredama, a u pitanju se opekotine. Kod dva pacijenta definisane su teške telesne povrede i oni su hospitalizovani u Urgentni centar", rekla je Uzelac.

Kaže da će nekoliko pacijenata zbog svojih povreda biti zadržano do jutra, a da su za ostale pacijente u toku dijagnostičke procedure. Uzelac ističe da se uglavnom radi o mlađim pacijentima koji su bili u smeni kada se desila eksplozija.

Dve osobe povređene u stravičnoj eksploziji u fabrici EDePro su u teškom stanju u Urgentnom centru u Beogradu. Jedan mladić je skoro tri sata proveo na operaciji. Njegovo zdravstveno stanje je neizvesno, a u UC je majka povređenog mladića.

Prijatelji jednog od povređenih kažu da čekaju nove informacije o povređenom drugu (mladiću koji ima nešto više od 20 godina) i da trenutno znaju da je na ušivanju.

