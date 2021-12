EVO ŠTA KAŽU MEŠTANI ŠAPCA NAKON GAŽENJA DEVOJKE:Navodno postoji snimak kako policajka (25) baca limenke kroz prozor pre nesreće?!

Devojku N. M. (21), koja je teško povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. decembra u Šapcu, kada je na nju navodno naleteo automobil kojim je upravljala policajka (25), prebačena je u bolnicu u Beograd i očekuju je brojne operacije, nezvanično saznaje Kurir.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se oko sedam sati ujutru u Ulici kralja Milutina u Šapcu, a sve su snimile kamere za video-nadzor. Na snimku se vidi kako devojka najpre čeka da se na semaforu upali zeleno svetlo za pešake. Kada se to dogodilo i kada je jedan automobil stao, ona je počela da prelazi ulicu. Kad je došla do pola, iz suprotnog smera, velikom brzinom je naišao drugi auto. On je prvo udario u auto, koji je bio u traci pored i nameravao da skrene levo, zatim je pokosio devojku i bacio je na vozilo, koje je stalo da ona pređe ulicu.

- N. M. se nalazi u bolnici u Beogradu i juče joj je bila zakazana operacija potkolenice. Od stravičnog udara devojka ima prelom obe noge, prelom karlice i višestruke povrede glave i očekuju je brojne intervencije - kaže prijatelj porodice nesrećne devojke za Kurir i dodaje da je N. M. u veštačkoj komi:

- Lice joj je unakaženo. Sva je slomljena od udesa. Svi se molimo da preživi i da bude dobro - kaže on. Kako dodaje, gradom kruže razne verzije o ovoj nesreći. - Čuli smo da je policajka koja je pokosila N. M. možda bila pijana, sad da li je to istina nismo sigurni. Ko će ga znati da li je u pitanju alkohol, umor, telefon ili neprilagođena brzina ili pak kvar na automobilu. Nadamo se da će to sve utvrditi istraga - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, priča se i da postoji snimak na kom se vidi kako policijska službenica "baca limenke kroz prozor pre nesreće".

- Nisam to video svojim očima, možda jeste, a možda i nije. Ostavljamo nadležnima da sve to raščivijaju - kaže prijatelj porodice povređene Šapčanke. Kako saznajemo, u trenutku nesreće policajka nije bila na dužnosti, ali je bila u uniformi, zbog čega se pretpostavlja da je u trenutku nesreće išla kući u Loznicu iz Beograda, gde radi.

Išla na posao Meštani: Ona je divna Meštani Šapca navode da je povređena devojka divna i omiljena u društvu. trenutak nesreće foto: Printscreen - Lepa je kao lutka, skromna, ma dete za primer. Potiče iz čestite porodice. Završila je ekonomsku školu i počela da radi. Kobnog jutra je valjda krenula na posao - kažu oni.

