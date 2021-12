MOTIV TRAGEDIJE NA ZLATIBORU I DALJE MISTERIJA: Jovana pešačila kilometrima pre nego što je zašla u šumu ČEKA SE KLJUČNI DOKAZ

Da li je Jovana Marjanović (54) iz Niša, koja je posle petodnevne potrage na Zlatiboru nađena mrtva, počinila samoubistvo ili je nastradala na drugi način, pokazaće obdukcija koju će danas naložiti Više javno tužilaštvo u Užicu.

Telo nesrećne Nišlijke, kojoj se u sredu uveče izgubio svaki trag, našla je juče popodne grupa Užičana kraj potoka ispod šume u delu Zlatibora zvanom Tić Polje, na oko tri i po kilometra od stana u kome je živela, odnosno kilometar od mesta na kome je u četvrtak pronađen njen mobilni telefon. Lokacija na kojoj je telo nađeno nije nepristupačna, ali je od puta preko Tić Polja zaklonjena gustom borovom šumom.

Prema svedočenju Užičana koji su u nedelju otišli na Zlatibor da pomognu u potrazi za Jovanom Marjanović, najpre su se sastali sa njenim ćerkama na mestu gde je nađen telefon. Odatle su otišli ka obližnjem Tić Polju, a Jovanine ćerke su se, kako kažu, vratile u centar Zlatibora da sa policijom pregledaju zapise sa video kamera.

Spoljnim pregledom tela, prema nepotvrđenim informacijama, nije pronađeno ništa što bi ukazalo na nasilnu smrt, niti postoje ikakvi tragovi da je sa njom u Tić polju bila neka druga osoba. Kraj pokojne Jovane Marjanović navodno je zatečena prazna boca alkoholnog pića i najmanje dve vrste lekova. Osim o uzroku smrti obdukcija bi trebalo i da odgonetne okvirno vreme kad je Nišlijka preminula.

Jovana Marjanović privremeno je živela na Zlatiboru kao vlasnica građevinske firme koja je na ovoj planini kao podizvođač izvodila radove na jednom objektu. Sa svojim partnerom poslednjih nekoliko meseci boravila je u iznajmljenom stanu u Ulici Save Stanojčića u zlatiborskom naselju Karaula.

Muškarac sa kojim je živela u četvrtak ujutro prijavio je Policijskoj stanici u Čajetini njen nestanak. Ispričao je da je Jovana prethodne večeri oko 20 sati izašla iz stana, prethodno rekavši da ide malo da se prošeta, ali da se cele noći nije vratila i da joj je telefon sve vreme bio nedostupan.

Nekoliko sati kasnije telefon je lociran. Ispostavilo se da ga je jedan radnik upalio pošto ga je pronašao u vodovodnoj cevi preko puta NIS benzinske pumpe kraj magistralnog puta preko Zlatibora.

Ako obdukcija pokaže da je Jovana Marjanović zaista digla ruku na sebe neće biti drugog objašnjenja nego da je u sredu uveče iz Ulice Sime Stanojčića došla do turističkog centra Zlatibora, odatle do magistrale, koju je prešla i kraj koje je ostavila mobilni telefon, a zatim nastavila putem ka Tić Polju. Zašto baš tamo? To možda nikad nećemo saznati.

Jovanina ćerka Ljiljana Simić u subotu je rekla da je njena majka imala određene privatne probleme o kojima je obaveštena policija, ali da nikada ne bi izvršila samoubistvo.

Uz nadu da joj je majka živa, Ljiljana joj je u nedelju ujutro uputila apel Jovani.

- Mama, biće sve dobro, sve ćemo da sredimo. Nemoj da brineš, samo nam se javi da živa i da si dobro. Apsolutno ništa nije važno. Volimo te. Ne znamo kako ćemo da preživimo ako te izgubimo - poručila je Ljiljana.

Ljiljana se inače sa majkom poslednji put čula u sredu oko 13.45. To je bilo nekih šest sati pre njenog nestanka. Bio je to, prenela je Ljiljana, uobičajen razgovor majke i ćerke. Tri sata kasnije sa Jovanom je razgovarala i njena druga ćerka Brankica Malinović. Prema njenoj priči majka je prekinula razgovor kada je u prostoriju iz koje je telefonirala ušao muškarac sa kojim je živela na Zlatiboru.

