MONSTRUOZNE UBICE IZA REŠETAKA! OD BELIVUKA DO DŽONIĆA: Evo ko je sve uhapšen u 2021. godini za najteže zločine

Pad najokrutnijeg klana, hapšenje proslavljenog režisera zbog seksualnih zločina, hapšenje bivše državne sekretarke MUP i ubistvo porodice na jugu Srbije događaji su koji su tokom 2021. punili stupce crne hronike.

Godina za nama počela je hapšenjem Miroslava Mike Aleksića u januaru, nakon potresne ispovesti glumice Milene Radulović, koja ga je optužila da ju je seksualno zlostavljao dok je pohađala njegov dramski studio. Nepunih mesec dana kasnije usledilo je i hapšenje Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a zločini za koje se oni terete šokirali su Srbiju.

Jesen je obeležio nestanak, a potom i pronalazak spaljenih tela vlasnika menjačnice iz Aleksinca Gorana Đokića, njegove žene Gordane i ćerke Lidije. Tri nedelje posle jezivog zločina uhapšen je njihov rođak Goran Džonić.

Pred kraj godine, lisice su stavljene i bivšoj državnoj sekretarki MUP Dijani Hrkalović, koja je u decembru puštena iz pritvora, ali se posle samo 14 dana ponovo našla iza rešetaka zbog sumnje da je trgovala uticajem.

Ministar policije Aleksandar Vulin istakao je da 2021. nismo imali nijedno mafijaško ubistvo.

Krvoproliće zbog para

Vatrogasac u penziji ubio i spalio rođake zbog para

ubio rođake foto: Kurir, Privatna Arhiva

Goran, Gordana i Lidija Đokić nestali su u aleksinačkom selu Moravac 26. septembra, a višednevna potraga za njima tragično je okončana 2. oktobra, kada je pronađen njihov zapaljen "pasat", a potom na drugoj lokaciji i njihova ugljenisana tela. Zbog zločina, tri nedelje kasnije, uhapšen je Goranov brat od tetke, penzionisani vatrogasac Goran Džonić iz Moravca. On je u zločin umešao još ljudi, te su lisice stavljene i njegovim sinovima Milanu i Stefanu, ali i komšijama, braći Kostadinu i Aleksandru Miloševiću, zvanim Jojke. Motiv trostrukog ubistva najverovatnije je novac koji je Đokić, inače vlasnik menjačnice, uvek nosio sa sobom u automobilu. Džonić je, kako se sumnja, brata i njegovu porodicu ubio, pa opljačkao, a ukradeni novac, oko 43.000 evra, nađen je zakopan na imanju njegovog sina Stefana. Posle hapšenja Gorana Džonića usledio je novi šok, jer je on nekoliko puta menjao iskaz, u sve je upetljao i rođene sinove i komšije, ali do sada prikupljeni dokazi ukazuju na to da je on jedini izvršilac ovog masakra.