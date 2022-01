POZNATO KO JE U NOĆI NESTANKA SPLIĆANINA BIO U ZADARSKOJ EKIPI: Policija ih danas ispitala i ponovo salušala Matejine prijatelje

Hrvatska policija je i danas obavila razgovore s prijateljima nestalog Mateja Periša (27) za kojim se traga već 20. dan.

Naravno, iz razumljivih razloga, policija ne izlazi u javnost sa sadržajem tih razgovora, a kao što je to već najavio i Antonio Gerovac, načelnik Uprave kriminalističke policije i pomoćnik glavnog načelnika policije, nije isključeno da će se s njima razgovarati u više navrata.

Policija je u međuvremenu otkrila ko je sve bio u "ekipi Zadrana" koja je u noći nestanka bila u klubu Gotik neposredno pored društva Mateja Periša i obavila razgovore i sa njima. I dalje se proveravaju neke radnje vezane za telefon, a hrvatska policija u svakodnevnom je kontaktu s kolegama iz Srbije.

Nije isključeno da će se iduće nedelje opet održati sastanak hrvatskih policajaca sa kolegama u Beogradu, ali to zavisi od daljih rezultata potrage koja, nažalost, još nije dala rezultat.

U međuvremenu se oglasila i Splićanka Maja S., koju je Matej nazvao u noći između 30. na 31. decembra, ali ona nije odgovorila na taj poziv. Ovo je prvi put da je Splićanka izašla u javnost i rekla bilo šta o Periševom nestanku. Prethodno su se pojavile informacije da se Maja S. i Matej Periš poznaju godinama. Nakon što je izašao iz Gotika smeštenog u tzv. Beton hali na savskom šetalištu, Matej Periš je trčao okolnim ulicama, a poslednji put kamera ga je snimila kod restorana Savanova i vidi se kako se spušta stepenicama prema platou do reke Save.

Srpska policija je u rekonstrukciji rekla kako ima indicija da je osoba koja se spušta stepenicama ušla u vodu i da se kretanje objekta koji se vidi u Savi poklapa sa signalom Matejevog mobilnog telefona. Ali, i dalje nema odgovora na pitanja - koji je bio razlog Matejevog odlaska iz kluba i da li je on išao da se vidi s nekim kod Savanove i je li to što se događa na prostoru koji samo delom pokrivaju nadzorne kamere samo slučajnost ili je smišljeno "navučen" baš na to mesto? Na ta pitanja odgovor treba da daju kriminolozi uz pomoć svih tehničkih sredstava.

Podsetimo, Periš je nestao u noći između 30. i 31. decembra, nakon što je izašao iz kluba Gotik. NJegovo dalje kretanje pratile su sigurnosne kamere te je utvrđeno da je trčao beogradskim ulicama, iako ga niko nije jurio. Samo je u jednom trenutku pokušao da zaustavi taksi, a onda je produžio do restorana Savanova, gde mu se gubi svaki trag. Kamere su "pokrile" devet minuta njegovog kretanja nakon izlaska iz Gotika sve do restorana Savanova, kao i njegov pokušaj da zaustavi taksi nakon kog je produžio do restorana na savskoj promenadi.

