MATEJ JE TRIPUT ZAUSTAVLJAO TAKSI Bolna ispovest oca nestalog Splićanina: Ćerke me zovu svaki dan, one čekaju svoga brata

BEOGRAD - Za ovih mesec dana kroz glavu mi je prošlo mnogo toga. Bezbroj pitanja, mogućnosti, rekonstrukcije te večeri. Ali na kraju svega, najveće pitanje je: “Gde se nalazi Matej?”, ovako započinje svoju ispovest Nenad Periš, otac nestalog mladića Mateja iz Splita koji je pre tačno mesec dana misteriozno nestao u centru Beograda.

Kobne noći Matej je izašao sa prijateljima u provod u klub “Gotik” kada je iz idalje nepoznatih razloga oko 1.40 sati izašao iz kluba i trčeći se uputio ka Promenadi.

Od tada pa do danas, tačno mesec dana o slučaju Matejevog nestanka pojavile su se brojne informacije. Mahom nagađanja, a od Mateja ni traga ni glasa. Policija svakodnevno pretražuje teren, pokušava da dođe do novih saznanja koji će okriti šta se kobne noći dogodilo. A Matejeva porodica čeka...Čeka da sazna gde je Matej.

- Mesec dana sam u neizvesnosti u čekanju odgovora gde je Matej. Kako vreme prolazi tako je neizvesnost sve veća. Ali ne gubim nadu i nadam se da ćemo ga pronaći živog koliko god šansa za to deluje manja. Dokle god me nešto ne uveri u suprotno ja ću se nadati - priča Matejev otac Nenad za Blic.

Nenad Periš nalazi se u Beogradu od 2. januara, kada je iz Splita došao kako bi pomogao u potrazi. Od tada on je smešten kod prijatelja i čeka...

foto: Branka Travica, Ana Paunković

- Okružen sam njima. Oni mi pomažu i uz mene su. Nisam želeo nikog dovoditi od članova moje porodice, mislim da je dovoljno da ja budem tu. Pokušavam pomoći istražiteljima policije, tu sam za njih - kaže on. Kako kaže, Matejeve sestre ga zovu svaki dan nekoliko puta.

- Trudim se da se brinu oko svojih problema, da razmišljaju o drugim stvarima, ali ne. One čekaju svog brata - dodaje Periš.

Prema njegovim rečima, većinu informacija koje se plasiraju ne čita, a ne bi voleo, dodaje on, da ljudi na slučaju njegovog sina “prave priču”. Na pitanje da li je za ovih mesec dana spavao, kaže: “Probudim se tokom noći, pa razmišljam”.

- Sve ovo vreme mi kroz glavu prolazi mnogo toga. Rekonstrukcija samog događaja, od izlaska iz “Gotika” dolaska do reke. Zaustavljanja taksija. On je taksi tri puta zaustavljao. Razmišljam i o mogućnosti da je susreo nekog dole kod Save. Na kraju svega najveće pitanje je gde se nalazi Matej - kaže on sa teskobom u glasu i dodaje da nije uspeo mnogo toga da odgovori sam sebi.

foto: Ana Paunković

- Video snimci su problematični, jer nemaju dobru rezoluciju. Pitao sam da se softerski pročiste te slike, jer mislim da tu postoji odgovor. I Veliko ratno ostrvo gde je poslednji put uočen signal mobilnog... Je l Matej bio tamo? Ovo je komplikovan slučaj, mnogo pitanja i odgovora, još je uključeno i mnogo emocija - priča Matejev otac.

Ponovo, Periš naglašava, da on nije važan, već njegov sin.

- Meni je Bog dao da imam sina i ja moram uraditi sve da dođem do njega, da ga vratim. Ja njega volim neizmerno, a očekujem da da je živ i to mi daje snagu. Samo da ga pronađemo - dodaje on.

foto: Printscreen MUP Srbije

Podsetimo, Matejevi prijatelji su 31. decembra prijavili da je prethodne noći nestao iz kluba Gotik u Beton hali u Beogradu.

Najvažniji trag su dali snimci sa sigurnostnih kamera na kojima je zabeleženo kretanje mladića po izlasku iz kluba, a kojima je utvrđena ruta kojom je Matej išao, sa kim je bio u kontaktu na ulici i koliko mu je trebalo vremena da dođe od Beton hale do mesta na Savskoj promenadi gde mu se na obali gubi trag. Prijatelji nestalog mladića do sada su više puta saslušavani, a istrazi njegovog nestanka priključili su se i Interpol i MUP Hrvatske.

Kurir.rs/Blic