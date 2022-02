ALEKSA VIĐEN U BEOGRADU? VOZAČ AUTOBUSA DAO KONKRETAN OPIS: Majka ne gubi nadu, svaki dan očekuje poziv

Prošao je 41 dan od kako se traga za Aleksom Stankovićem (21) iz Kruševca. I ovog puta, pojavila se informacija da je mladić viđen u Beogradu.

Kako je objasnio Igor Jurić, jedan vozač gradskog prevoza javio se sa navodima da je video mladića koji odgovori Aleksinom opisu.

- Moja koleginica koja vodi registar nestalih lica je u kontaktu sa majkom Alekse. Mi smo imali nekoliko informacija da je Aleksa viđen u Beogradu. Od vozača autobusa na liniji 70 dobili smo jedan vrlo konkretan opis da je on viđen - rekao je Jurić za Telegraf.

foto: Kurir TV

On je uputio apel svima da se jave ukoliko vide Aleksu.

- Ponavljam svaki put da apelujem na njega ukoliko vidi ovu emisiju da se javi majci. Njegova majka je na izmaku snage i izuzetno teško podnosi ove dane bez njega. Da bez obzira koji je njegov razlog, ako je zaista otišao svojom voljom da bar informiše majku da je dobro i da je zdrav, to je najbitnije. A ako nije, da se mi još više potrudimo i da ga pronađemo.

Još jednom apelujem na to da pogledate fotografiju Alekse Stankovića na sajtu Registra nestalih lica srbije. Ako imate bilo kakvu informaciju u vezi sa njegovim nestankom, molim vas pomozite ili informiišite ili nas ili MUP da bi se ovaj dečak pronašao.

Čini mi se da je malo zapostavljen u odnosu na neke slučajeve, a to ne smemo da dozvolimo. Mislim da svako nestalo lice mora da ima istu šansu da se pronađe - dodao je Jurić.

Podsećamo da su se i ranije javljali ljudi koji su navodno viđali Aleksu u Beogradu.

Nakon što se oglasio čovek koji tvrdi da ga je video u Grockoj i da je siguran da je to baš ovaj dečak, porodici se s istom informacijom javila i jedna žena.

- Rekla je da ga je videla u prodavnici u Grockoj. Nešto je kupovao i potom je, kako tvrdi ta žena, otišao na autobusku stanicu i tu čekao prevoz. Policija tek treba da nam javi da li su išli tamo i šta su ustanovili - rekla je tada Aleksina majka Olivera.

Kako je navela, i vozač kamiona koji radi u Italiji i koji tvrdi da je baš Aleksu video u Grockoj, bio je spreman je da sarađuje sa policijom.

- Ne znam šta da mislim. Svesna sam da je Aleksa mogao i da promeni izgled do sad. Imao je dužu kosu i bradu pre nego što je nestao. Mogao je da se ošiša, da se presvuče, možda ga je sada teže i prepoznati.

Majka svaki dan očekuje njegov poziv

Ne prođe ni dan da majka Olivera na brojčaniku ne ukuca broj njegovog telefona i ne nazove ga, ali uvek isti odgovor - "osoba koju ste pozvali je isključila mobilni telefon ili je privremeno nedostupna".

Osim što ga zove, piše mu i poruke. Trgne se na svaki poziv sa nepoznatog broja, misli on je. Isto je i kad joj neko pokuca na vrata, iako joj retko ko dolazi. Jedno je dobro, ne gubi nadu da je živ, da je dobro. Jedino joj je to ostalo, s obzirom da nema nikakav trag - ni do dobrog, a ni do one loše strane priče.

Aleksa je nestao 28. decembra. Sa sobom je poneo sve diplome, svedočanstva, sva dokumenta, zbog čega majka misli da je otišao negde u inostranstvo, da mu je neko ponudio posao jer je odličan poznavalac kompjutera.

Ostavio joj je i poruku na kompjuteru da ide u inostranstvo da radi, da mu ta firma za koju je radio nudi posao, smeštaj vizu, da mu je sve obezbeđeno.

(Kurir.rs/Telegraf)