SINE, KADA BUDEŠ IMAO DECU, RAZUMEĆEŠ ŠTA JE TO LJUBAV: Otac stradalog Nikole pre dva meseca mu emotivnim rečima čestitao rođendan

Srbin Nikola Đorđević (21) nastradao je pre tri dana u saobraćajnoj nesreći u Pensilvaniji u SAD, kada je došlo do sudara dva automobila i to na dan rođenja svoje majke.

Porodica poginulog mladića doselila se iz Prokuplja pre dve godine u Ameriku u potrazi za boljim životom.

Nikola foto: screenshot gofundme.com

Nikolin rođendan bio je 8. decembra i tada mu je njegov otac Slobodan, koji je u udesu povređen, na društvenoj mreži Fejsbuk čestitao emotivnim rečima.

- Jedini moj sine, kad budeš imao svoje dete tada ćeš znati šta je to roditeljska ljubav i koliko je ona zaista velika. Kad imaš dete, to znači da nisi sam i da ne možeš da živiš samo za sebe, imati dete prava je sreća i uživanje za sve one osobe koje imaju tu privilegiju. Ti si još uvek veoma mlad i sve ovo ti govorim kakoo bi ti objasnio koliko te puno volim i koliko si mi značajan i drag. Stigao je divan dan, stigao je tvoj rođendan, želim ti sve najlepše i najbolje, neka ti je srećan 21. rođendan - stoji u ovoj poruci.

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 16. februara pored Nikole, nastrado je i jedan američki državljanin, dok je lakše povređen Slobodan, Nikolin otac.

Kurir.rs