SMRT SRBINA NA BRODU SA DROGOM OSTAJE MISTERIJA?! Dragan zaklan, Italijani kažu da se ubio, porodica i dalje tvrdi - UBIJEN JE!

Smrt mornara Dragana Panića (51) iz Omoljice kod Pančeva, koji je pronađen s prerazanim grkljanom na teretnjaku punom droge u Italiji, ostaće misterija. Italijanska policija zvanično je saopštila da sve ukazuje na to da je mornar iz Srbije izvršio samoubistvo, dok njegova porodica i dalje tvrdi da nema šanse da bi to uradio i da je Dragan sigurno video nešto što nije smeo.

U zvaničnu verziju Panićeve smrti ne veruju ni drugi koji su ga poznavali. Kažu "nije bio takav čovek" i da to "sigurno ne bi uradio". Kako je njegovo telo pronađeno na brodu na kom je dan ranije nađeno gotovo pola tone kokaina, oni sumnjaju da je Dragan video nešto ili da je odbio nešto da uradi i da je zbog toga ubijen. Zvanično, njegovu porodicu do danas niko nije kontaktirao kako bi im otkrio više detalja o užasu koji se dogodio, piše Blic.

foto: Kurir/J.M.

Panićev sin Nemanja rekao je da novih informacija o njegovoj smrti nema.

- Mi ne znamo da li je ubistvo ili samoubistvo, ja o o tome šta se desilo ocu ne znam ništa, nikakvu informaciju nemam. Jedino što su nam rekli jeste da na licu mesta nije pronađeno oružje, to je sve što znamo od prvog dana. Ni prvog dana nije došao niko ništa da me pita ili da kaže, a ne sada 25. dan - rekao je on za Blic.

On je ranije izjavio da "nema govora da se njegov tata ubio".

- Moj otac se nije ubio i to ne kažem zato što ne mogu ili ne želim da prihvatim da je sebi oduzeo život, nego zato što sam ga poznavao i dobro znam kakav je stav imao o takvim stvarima. Taj čovek je imao planove, mučio se i radio da nas obezbedi - rekao je Nemanja nedavno za Blic.

foto: GDF

Da sa pronađenim tovarom droge Panić nema ništa, saopštila je zvanično i italijanska policija koja je rekla da ta dva slučaja vodi odvojeno. Isto je rekla i Panićeva supruga Mirjana.

- Neko je samo s leđa mogao da priđe mom Gagiju, jer je on krupan i visok. Nekome je sigurno smetao kao svedok, nešto je video ili čuo. Tako dobar čovek se retko sreće. To svi kažu, posebno ljudi sa kojima je radio. On je bio najbolji muž, najbolji otac, najbolji deda, brat, stric... Sve - rekla je nedavno neutešna žena.

Podsetimo, na brodu MSC Adelaide je prvo otkriven tovar droge i to nakon što su primetili da se u toku noći neko mota oko njega.

- Lučki radnik je uhapšen na delu kada je istovario kontejner sa 14 vreća čistog kokaina. Nakon hapšenja, policija je ušla na brod i zatekla zaklanog muškarca iz Srbije - pišu italijanski mediji i dodaju:

foto: Printscreen

- Istražitelji su uhapsili dvojicu mušakaraca, koje su zatekli na brodu. Reč je o Kulmvu Kamalu i Fabiju Papeu. Tada je jedan od njih uhvaćen kako uzima torbe iz kontejnera koji je bio postavljen u prostor za video-nadzor. Vrednost zaplenjene droge na tržištu bi bila 30 miliona evra. Srpski moreplovac je bio zaklan, prerezano mu je grlo.

Podsetimo, brod je stigao iz Brazila, a kokain je bio sakriven u delu gde je bila smeštena kafa.

Istraga oko tovara droge vredne 30 miliona evra još je u toku, dok je slučaj smrti Srbina zatvoren i vodi se kao samoubistvo.

