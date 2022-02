DOLAZE DA NAM IZJAVLJUJU SAUČEŠĆE, A KSENIJA SE VODI KAO NESTALA: Potresna priča sestre devojke nestale na mostu u Novom Sadu

Policija već tri dana traga za nestalom Ksenijom Lukić (30) koja je navodno skočila sa mosta u Novom Sadu u noći između petka i subote nakon svađe sa momkom na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Ksenijina porodica je u očaju, a njena sestra kaže da još ne gube nadu jer se ona zvanično i dalje vodi kao nestala.

- Sve je ovo jako stresno za celu našu porodicu. Konačno smo se čuli sa Ksenijinim momkom i on je očajan. Čitamo razne naslove u medijima i svi navode na to da je ona skočila sa mosta, a mi nismo ni u to sigurni. Ljudi dolaze da nam izjave saučešće. To je strašno. Ona se vodi kao nestala i mi nećemo još da prihvatimo da je više nema. Barem ne dok nam zvanično ne jave, ali nam se niko ne obraća. Ne gubimo nadu. Nemamo nikakvih potvrda od policije. Ništa ne znamo – priča u dahu uzrujana Ksenijina sestra.

Kako se saznaje iz izvora bliskih istrazi, ronioci specijalnog odreda Žandarmerije u turnusima pretražuju Dunav zbog hladne vode i smanjene vidljivosti, pa koriste i specijalnu opremu i na terenu su kad mogu zbog vremenskih prilika.

I Ksenijinine prijateljice uključile su se u potragu i apeluju na sve koji su sa njom komunicirali poslednja 24 sata da im se jave. Kako kažu, novih informacija nema.

Šta se kritične noći dogodilo policiji, porodici i prijateljima ispričao je i Ksenijin momak koji se nalazi u teškom psihičkom stanju.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama iz policije Ksenijin momak Aleksandar S. (42) prijavio je nadležnima da je ona nakon svađe skočila sa mosta, a on je odmah po dolasku policije i Hitne pomoći u teškom psihičkom stanju prebačen u KC Vojvodine na odeljenje psihijatrije odakle je otpušten nakon višečasovnih pregleda i ukazane pomoći.

Po prijavi policija je odmah poslala depešu Upravi za vanredne situacije i poslate su specijalne jedinice Žandarmerije tako da su u Novi Sad iz Beograda stigle ronilačke ekipe u subotu su šest sati bezuspešno pretraživali teren. Kako nezvanično saznajemo, potraga se neće prekidati.

Inače, Ksenija živi u Novom Sadu sa cimerkama, a zaposlena je kao prodavac obuće u jednom butiku, dok njen momak živi u Londonu. Njihova veza je, kako pričaju njeni bližnji, bila idilična bez obzira na to što su se viđali s vremena na vreme kada bi Aleksandar došao u Srbiju.

(Kurir.rs/Blic)