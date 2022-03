MIKA ALEKSIĆ IZNOSI SRAMNU ODBRANU: Iza svega stoji ozbiljno moralno posrnuće bolesnog srpskog društva! Tupava je žalba

Miroslav Mika Aleksić nastavio je iznošenje svoje odbrane, a ovog puta Aleksić je ponovio da je optužnica protov njega ozbiljan projekat.

- Iza svega stoji ozbiljno moralno posrnuće bolesnog srpskog društva - rekao je Aleksić i dodao:

- Ne postoji čovek kog sam podržao da se bavi glumom. To je najteži posao na svetu. Od 2011. do 2019. postoji rupa od 3,5 godine gde me niko nije optužio da sam nešto radio.

Aleksić je naveo da je Milena Radulović u svom iskazu rekla da ju je vraćao za jednu rečenocu 100 puta.

- Tupava je žalba. To su pripreme za fakultet i to mora tako. Svih sedam devojaka učestvuju u pripremi u grupama a u iskazima se ponašaju kao da su same, kao da su jedinstvene, kao da sve postoji zbog njih i grupa i ja. Ajte, nije tako. Takođe, svih sedam devojaka sebe označava kao devojčicama i kao decom, a one to nisu. Jer sve imaju po 17,18 i 19 godina.

Aleksić je naveo i primer da jedna oštećena kada je dala iskaz rekla je da ima 17 godina, a ustvari tada je imala 18 i dva meseca.

Optuženi je naveo i brojne primere kako svih sedam devojaka prolaze kroz isto scenario i kao da se ave događa u isto vreme.

- Milena je navela da sam je uhvatio za kosu i jako stegao oko struka uguravši svoj jezik duboko u njena usta i zatim rukom ščepao potiljačni deo glave, sve ovo pominju i ostale devojke koje sam navodno zlostavljao - rekao je Aleksić pred sudom.

