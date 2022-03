ČOVEK KOJI JE BIO NA METI BELIVUKOVOG KLANA DANAS NA SASLUŠANJU: Trajko, NIkola i Milica govoriće o pucnjavi u "Stefan Braunu"

Slavoljub Trajković (42), Nikola S. (25) i Milica D. (28) osumnjičeni za pokušaj ubistva Mira Č., šefa obezbeđenja kluba "Stefan Braun", biće saslušani danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Miro Č. ranjen je u pucnjavi koja se dogodila u noći između ponedeljka i utorka.

- Policija je uhapsila Trajkovića, Nikolu S. i Milicu D., dok se za muškarcem, za koga se sumnja da je ispalio sedam hitaca u šefa obezbeđenja traga. On je identifikovan. Trajković i Nikola S. terete se da su učestvovali u pokušaju ubistva, dok je Milica D. koja je te noći bila u klubu sa njima, osumnjičena da im je pomogla da pobegnu i sakriju se. Svedoci pucnjave ispričali su da je incident između dve grupe mladića, posle kog je pucano u obezbeđenje, izbio zbog devojke- rekao je izvor Kurira i dodao da je šef obezbeđenja operisan i nalazi se u Urgentnom centru.

Miro Č. foto: Printscreen/Facebook

Inače, Trajković je poslednji put pominjan u javnosti, kada je svedok-saradnik Bojan Hrvatin u Tužilaštvu za organizovani kriminal ispričao da je on navodno planirao likvidaciju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Kada su saznali za to, kako je rekao, vođe klana nameravale su da ga ubiju, ali je njihovim hapšenjem to sprečeno. Hrvatin, kako je Kurir pisao, priznao je da je ubistvo Trajkovića bilo među prvima o kojima je razgovarao sa članovima klana kada je izašao iz Zabele krajem maja 2020. On je, da podsetimo, u Zabeli jedno vreme robijao sa Trajkovićem i tu su se i sukobili.

belivuk i miljković foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

- Miloš Budimir mi je rekao da imaju problem sa Slavoljubom, s kojim sam ja takođe imao problem u zatvoru, u zatvorenom delu Zabele. Potukli smo se. On je izašao pre mene, i do mene su dolazile priče da će da mi se sveti, da hoće da me secka na komade. Miloš mi je saopštio da i oni imaju problem s njim, jer radi o glavi i Velji i Miljkoviću. Rekao sam mu da sam za sve tu i da hoću da pomognem - priznao je Hrvatin.

Iz razgovora sa ostalim pripadnicima klana navodno je saznao da je Trajković planirao da ih sa Aleksandrom Gligorijevićem Pukijem, koji je sarađivao s Belivukom i Miljkovićem, ubije.

Međutim, sa pripremom likvidacije Trajkovića privremeno se zastalo, ali je Gligorijević, "kao izdajnik koji je počeo da sarađuje sa suprotstavljenim klanom", ubijen u Ritopeku. I kada je grupa odložila ubistvo Trajkovića, kako je rekao, on je nastavio da se raspituje o njemu da bi bio spreman.

- Ja sam tu u vezi s Trajkom možda gledao svoju korist, nervirao me je Trajko, a znao sam da je pokvaren, da je podmukao, veliki je manipulator, očekivao sam da će možda da pošalje nekog klinca, ulički rečeno, da me prebije, da puca, pa je i meni to igralo - rekao je Hrvatin.

Kurir.rs