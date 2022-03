BELIVUKA I MILJKOVIĆA HTEO DA UBIJE, A MENE DA SECKA NA KOMADE: Ovo je svedok-saradnik pričao o uhapšenom zbog haosa u Braunu

Slavoljub Trajković (42), zvani Trajko, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Mira Č. (42), šefa obezbeđenja beogradskog kluba "Stefan Braun", navodno je planirao likvidaciju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Kada su saznali za to, vođe klana nameravale su da ga ubiju, ali je njihovim hapšenjem to sprečeno. Ovo je u svom priznanju pred Tužilaštvom za organizovani kriminal, kako je Kurir pisao, pomenuo svedok-saradnik Bojan Hrvatin.

Miro Č. foto: Kurir, Printscreen/Facebook

Osim Trajkovića, policija je zbog pokušaja ubistva Mira Č. juče uhapsila i Nikolu S. (25), kao i Milicu D. (28), koja je u noći između ponedeljka i utorka bila u klubu sa osumnjičenima, a potom im, kako se sumnja, pomogla da pobegnu i sakriju se. Svedoci pucnjave ispričali su da je incident između dve grupe mladića, posle kog je pucano u obezbeđenje, izbio zbog devojke.

- Za muškarcem čiji je identitet utvrđen, a koji je u Mira Č. ispalio sedam hitaca, još se traga - potvrdio je naš izvor.

Karađorđe Subotić: Družio sam se s Trajkom Slavoljub Trajković pre devet godina bio je uhapšen sa Karađorđem Subotićem, koji je devedesetih bio viđeniji pripadnik podzemlja, ali se prethodnih godina proslavio zbog učešća članova porodice, ali i svog učešća u rijalitijima. Subotić je pre nekoliko meseci potvrdio da su se nekada družili. - Družili smo se i zajedno smo uhapšeni 2013. zbog iznude. Za to sam osuđen na dve godine, a Trajko na dve i po. Kada je izašao iz zatvora, malo smo se udaljili, ali povremeno se čujemo. Trajko je ozbiljan čovek. Velju Nevolju nisam nikada upoznao. Pokazali su mi ga neki ljudi kad smo se jednom zatekli na istom mestu u gradu, ali ja o tom čoveku ništa ne znam, osim onoga što sam pročitao u medijima - izjavio je Karađorđe ranije za Informer.

Karađorđe Subotić i Veljko Belivuk foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Stefan Stojanović

Problemi

Prema njegovim rečima, i Slavoljub Trajković i Nikola S. odranije su poznati policiji.

- Trajković je hapšen više puta, poslednji put je iz zatvora izašao 2020. U to vreme u Zabeli je bio i svedok-saradnik protiv Belivukovog klana Bojan Hrvatin. Upravo je Hrvatin, koji je priznao sve što je znao o učešću optuženih pripadnika klana u ubistvima, pomenuo Trajkovića kao čoveka koji je trebalo da bude ubijen. Trajkovića je praktično spaslo to što je grupa uhapšena 4. februara prošle godine - podseća izvor.

foto: Privatna Arhiva Drugi uhapšeni Napao fudbalera u Beogradu Nikola S., koji je uhapšen s Trajkovićem, takođe je više puta hapšen i osuđivan za različita krivična dela. Javnosti je postao poznat u novembru 2019, kada su mu lisice stavljene zbog napada na fudbalskog reprezentativca Aleksu Terzića. - Policija je tada uhapsila osumnjičenog Nikolu S. zbog sumnje da je pretukao fudbalera. Tada su sa njim privedene i dve devojke - podseća sagovornik Kurira i dodaje da su, kako se sumnjalo, fudbalera presreli, tražili mu 5.000 evra da ga ne otmu i tukli ga.

Hrvatin, kako je Kurir pisao, priznao je da je ubistvo Trajkovića bilo među prvima o kojima je razgovarao sa članovima klana kada je izašao iz Zabele krajem maja 2020.

- Miloš Budimir mi je rekao da imaju problem sa Slavoljubom, s kojim sam ja takođe imao problem u zatvoru, u zatvorenom delu Zabele. Potukli smo se. On je izašao pre mene, i do mene su dolazile priče da će da mi se sveti, da hoće da me secka na komade. Miloš mi je saopštio da i oni imaju problem s njim, jer radi o glavi i Velji i Miljkoviću. Rekao sam mu da sam za sve tu i da hoću da pomognem - priznao je Hrvatin.

Iz razgovora sa ostalim pripadnicima klana navodno je saznao da je Trajković planirao da ih sa Aleksandrom Gligorijevićem Pukijem, koji je sarađivao s Belivukom i Miljkovićem, ubije.

foto: Zorana Jevtić, Stefan Stojanović, Ana Paunković

Odložili zločin

Međutim, sa pripremom likvidacije Trajkovića privremeno se zastalo, ali je Gligorijević, "kao izdajnik koji je počeo da sarađuje sa suprotstavljenim klanom", ubijen u Ritopeku. I kada je grupa odložila ubistvo Trajkovića, kako je rekao, on je nastavio da se raspituje o njemu da bi bio spreman.

- Ja sam tu u vezi s Trajkom možda gledao svoju korist, nervirao me je Trajko, a znao sam da je pokvaren, da je podmukao, veliki je manipulator, očekivao sam da će možda da pošalje nekog klinca, ulički rečeno, da me prebije, da puca, pa je i meni to igralo - rekao je Hrvatin.

Kurir.rs/Ekipa Kurira