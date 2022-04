"KUPIO SAM JOJ TV, TELEFON I NA MORE SAM JE VODIO": Sramna izjava oca monstruma koji je dobio 12 godina robije zbog obljube ćerke

U Višem sudu u Subotici danas je na 12 godina osuđen M.D. zbog optužbi da je obljubio tada dvanaestogodišnju ćerku.

Optuženi je višestruki povratnik, osuđivan i za dela sa elementima nasilja. Osim toga, bio je pravosnažno osuđen zbog ubistva i nanošenja teških telesnih povreda.

- Zbog optužbi na svoj račun pre izricanja presude M.D. je zatražio da govorio o odnosu sa ćerkom. On je tada rekao da joj je "kupio telefon, televizor i da ju je vodio na more". On je sudiji objašnjavao da je ćerku sa drugom decom "čuvao po nekoliko dana dok je majka bila van kuće". Pokušavo je da glumi oca koji pati zbog optužbi zbog obljube. Nakon presude nije imao šta da doda - objašnjava naš sagovornik blizak slučaju.

Inače, prema našem Krivičnom zakonu M.D. je izrečena maksimalna kazna zatvora. On ima pravo da na ovu presudu uloži žalbu.

Kako je Kuriru objasnila Maja Atanacković, punomoćnik oštećenog deteta, ispred Centra za nestalu i zlostavljanu decu, dete je detaljno, nekoliko puta opisalo kako je otac obljubio i zlostavljao.

- Dete je ponavljalo reči, "Tata mi je uradio to i to", a okrivljeni, da bi zadovoljio svoje seksualne nagone je zloupotrebio najsvetiji odnos poverenja između dva ljudska bića, odnos između roditelja i deteta. Ako je to uradio svom detetu, šta bi uradio drugoj deci - rekla je Maja Atanacković.ž

Kurir.rs/Telegraf.rs