MILENKO UBIO SINA(16) KOMŠIJI, IZ OSVETE: Dečaka usmrtio na putu do škole, pa u krvavom piru IZREŠETAO ROĐENOG BRATA!

Monstruozno ubistvo u Pločama danas je sledilo ceo Balkan! Stravičan zločin ugasio je dva života, jednog šesnaestogodišnjeg dečaka i učenika drugog razreda opšte gimnazije, kao i Mitra Radulovića koji se bavio skupljanjem starog i električnog otpada. Njih je na svirep i podmukao način ubio Mitrov brat Milenko, Pločanima ali i policiji poznat po nasilničkom ponašanju prema vlastitom bratu i okolini.

Kako pišu tamošnji mediji, u gradu su se od njega sklanjali, znali su da je problematičan, ali niko ni u crnim slutnjama nije mogao ni da sanja da će uništiti dva ljudska života. Pomahnitali um skovao je pakleni plan kako ubiti sopstvenog brata i na svirep način osvetiti se komšiji sa kojim je godinama imao nesuglasice.

foto: screenshot youtube/Večernji list

Pločani su znali da je Milenko u sukobu s porodicom ubijenog dečaka. Njihove nesuglasice su stare nekoliko godina još dok su svi živeli u barakama kod vatrogasaca na ulazu u Ploče. Tako je često reagovala policija jer je Milenko izazvao nered. Otac ubijenog dečaka čak je i zazidao prozor koji je gledao na Milenkov stan, sve kako bi se ogradio od Milenka. Ali nije bilo pomoći - svađe su se nastavljale, pa se on odselio u novi stan na drugom kraju Ploča.

Nažalost, pomahnitalog ubice se nije mogao tek tako rešiti. I dalje mu je pretio jer su oni bili dobri sa Mitrom, koji je takođe pokušao da se skloni od nasilnog brata preselivši se u drugi stan.

foto: screenshot youtube/Večernji list

Višegodišnje svađe kumulirale su stravičnim ubistvom u petak.

Milenko je najpre u gradu ubio dečaka za kojeg je znao kojim putem svako jutro ide u školu u isto vreme, a onda je krenuo u krvavi pogod u industrijsko predgrađe. Na brata Mitra na deponiji starog otpada, gde je ovaj ostavljao skupljeni otpad, ispalio je nekoliko hitaca. Kažu da ga je onako izmrcvarenog na podu dokrajčio metkom u glavu ispaljenim iz blizine - piše Jutarnji list.

Navodno ga je usmrtio puškom, pretpostavlja se da je u pitanju sačmarica i potom ga ostavio u lokvi krvi.

Ubijenog dečaka dočekao je na njegovoj svakodnevnoj ruti kretanja, između stambenih zgrada, nedaleko od pločanske crkve u kvartu kojeg Pločani zovu Dedinje. Nesretni dečak je bio sam. Pomahnitali ubica je parkirao svoj beli jugo 45 nedaleko od mesta gde će usmrtiti dečaka. Neki su primetili da nosi šarenu krpu ispod koje je virilo nešto nalik na cev, ali nikome nije padalo na pamet da je to puška koju je nevešto kamuflirao. U tom trenutku očito ga nije ni bilo briga, samo je imao na umu zločin kojeg će u trenutku pomračenja uma izvršiti. Sačekao je nesretnog dečaka i u njega ispalio smrtonosni hitac. Upucao ga je u levu stranu glave, a jedna starija gospođa pod čijim balkonom dogodilo ubistvo, kaže da je čula četiri hica.

- Ništa me ne pitajte. Ne znam na kojem delu zemlje sam. Ja jadna pomislila da neko nešto slavi. Nije mi bilo ni na kraj pameti da neko ubija, a još manje dete od 16 godina. Ovde deca prolaze u školu i uvek se čuje neki žamor, ali ovaj put nisam čula ništa takvo - govori za hrvatske medije vidno uznemirena gospođa.

Ona dodaje da je sa šoljicom kafe izletela napolje i da je imala šta i da vidi.

- Dete leži, a jedna komšinica govori: "Momak šta je, momak šta je", ali on ne odgovara. Ja sam se primaknula, a on je nepomično ležao na podu. Krv mu je bila ispod glave. Mi oko njega, a on je u jednom trenutku otvorio oči i to je bio kraj. Dotrčala je jedna policajka, inače komšinica iz kvarta. Onda je došla i hitna, ali pomoći nije bilo. Umro nam je pred očima - priča ona i dodaje:

- Kako me je to uznemirilo. Urlikali smo od muke i nemoći što mu ne mogu pomoći. Pijem tablete za smirenje - priča ona.

foto: screenshot youtube/Večernji list

Kako priča Irena Prskalo, gospođa koja je među prvima dotrčala, ubica je čekao nestrećnog dečaka.

- Ljudi su videli da se parkirao ovde ove uz ćošak, evo gde je sada policijski automobil - kaže ona.

- Umrla sam od straha. Trebalo je da odem kod zubara, pa sam ustača malo ranije. Kada sam čula pucnjavu, pomislila sam da je i kod nas počeo rat. Ovakva tragedija mi nije bila ni na kraj pameti. Sa balkona sam videla nepomično telo. Bože sačuvaj, šta se ovo dogodilo, ne mogu da poverujem. Evo stalno mi je na pameti samo on. Krvav leži u travu, pale mu naočare, telefon je ispao pored njega. Užas. Da sam barem mogla pomoći, ali nisam - priča ona.

Pločani su šokirani. Milenko je odlučio da ubije brata i komšijinog sina. Svi se pitaju kakav treba da budes monstrum da oduzmeš život šesnaestogodišnjem dečaku.

- Ma to vam je najobičnija osveta pomahnitalog ubice. Milenko je želeo da se osveti porodici Albaneui i to je učinio na najsvirepiji način. Ubio im je šesnaestogodišnjeg sina. Ma, on je uznemiravao komšije. Puštao je glasnu muziku, od njega niko nije imao mira. Policija je tu dolazila više puta, ali eto, da su ga odveli na vreme u zatvor ili u ludnicu, tragedija je mogla da se izbegne - ogorčani su Pločani sa kojima su hrvatski mediji razgovarali.

Kako je naveo Zoran Tikvica, direktor kriminalističke policije, obe osobe su ubijene sa više hitaca.

- Obavljen je uviđaj nad telima žrtava, nad počiniocem, oružjem i njegovim stanom. Utvrđeno je da je maloletnik ubijen prvi, oko 7.40 časova, dok je išao u školu. Druga žrtva je ubijena na svom radnom mestu oko 8 sati. Obe žrtve su ubijene sa više hitaca. Imamo indikacije o motivima, ali o tome ne možemo da govorimo. Jedna od žrtava je brat osobe koja je osumnjičena da je počinitelj - voditelj kriminalističke policije.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:35 SRBIN UBIJEN U KANCELARIJI U ČIKAGU: Devojka upucana, ubica sebi presudio