SVAKI GRAD U SRBIJI IMA SVOG MAKROA Ljiljana Stanišić ŠOKIRALA detaljima o prostituciji PREKO JEDNE DRUŠTVENE MREŽE SE REKLAMIRAJU

Gošće jutarnjeg programa Kurir televizije bile su novinarka i voditeljka Kurira Ljiljana Stanišić, književnica Jasmina Ana i proročica Vesna Versaće, koje su govorili o jednoj od najkomentarisanijih tema u našem društvu ovih dana, a to je prostitucija.

Novinarka i voditeljka Ljiljana Stanišić otkrila je detalje u vezi sa prostitucijom u Srbiji.

foto: Kurir televizija

- Nisam iznenađena ovim što se desilo u Smederevu. Svaki grad ima svog makroa, i čoveka koji podvodi devojke od kojih su neke poznate, neke manje poznate, neke su anonimne, među njima su žene raznih životnih dobi - rekla je Ljiljana Stanišić.

Književnica Jasmina Ana smatra da je došlo do poremećaja životnih vrednosti.

foto: Kurir televizija

- Danas je došlo vreme da više ništa nije sramota. Poremetile su se vrednosti. Postala je epidemija prostitucije. Neverovatno je koliko se javnih ličnosti bavi prostitucijom, hoću da kažem žene koje se pojavljuju na televiziji. I po tome su elitne - rekla je književnica Jasmina Ana za Kurir.

Takozvana proročica Vesna Versaće ispričala je i svoj susret sa jednom prostitutkjom devedesetih.

- Dolazila mi je jedna prostitutka, kada sam radila u Subotici, devedesetih godina. Došla je kod mene došla je i rekla mi da radi u jednom klubu, ali ja sam i slikarka. Kažem joj naslikajte mi neku sliku, a ja ću vama neki protivuslugu - rekla je proročica Vesna Versaće.

foto: Kurir televizija

Ljiljana Stanišić je otkrila je i da je Instagram platforma koja, kako kaže, služi "kao platforma", a rijalitiji su tu da im "podignu cenu".

01:18 Ljiljana Stanišić: Instagram je prepun prostitutki

- Pre devet godina Kurir je pre svih pokrenuo tu aferu. Svake godine imamo nova lica i nova saznanja. Uglavnom su to starlete, učesnice rijalitija, i žene koje pokušavaju prego tih programa da sebi podignu cenu. To se odmah vidi, kada uđete na Instagram, to je kao katalog. Društvene mreže su postali platforma za to. Korisnici usluga prostitutki su uglavnom sportisti, biznismeni, političari, ljudi iz mnogih sfera, nemojte misliti da nema ljudi iz akademskih krugova. Imam ekskluzivu koju ću sutra objaviti u dnevnom listu Kurir. Čućete kako jedna poznata pevačica ugovara s*ksualne usluge - najavila je Ljilja Stanišić.

- Lako je ući u elitnu prostituciju, ali je teško izaći. Te prostitutke se i drogiraju, piju - rekla je Jasmina Ana za Kurir televiziju.

Podsetimo, pripadnici kriminalističke policije Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, u okviru akcije suzbijanja prostitucije i trgovine ljudima, uhapsili su Lj. V. (55) i J. J. (62), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima. Oni se sumnjiče da su, u jednom ugostiteljskom objektu u okolini Smedereva, gostima omogućavali seksualne odnose sa devojkama koje su vrbovali, za novčanu nadoknadu.

