KO JE DUŠICA GRABOVIĆ KOJA JE PODVODILA DEVOJKE Završila Učiteljski fakultet, radila u POLICIJI a bila je u vezi s ovim MUŠKARCIMA

Pevačica Dušica Grabović umešana je navodno u slučaj organizovane prostitucije zajedno sa Duškom Banjcem, dok je javnost imala prilike da je upozna kroz rijaliti programe.

Dušica Grabović ima 42 godine, a rođena je u Priboju. Ima starijeg brata, kao i brata blizanca.

Završila je Učiteljski fakultet u Beogradu i dve godine je radila u prosveti, kako je isticala u javnosti. Nakon toga je upisala kurs granične policije na kom se, kako je pričala, dobro pokazala i odmah je dobila posao na aerodromu "Nikola Tesla".

foto: Kurir televizija

Međutim, shvatila je da privlači muzika, te je otpočela pevačku karijeru. Snimila je dosad desetak pesama, a učestvovala je u rijaliti programima "Farma" i "Parovi". Dugo je živela u Australiji, a u pomenutim rijaliti programima bila je bliska sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, Filipom Đukićem i Urošem Ćertićem.

Na Instagramu ima preko 340.000 pratilaca, slikala se bez odeće u mnogo navrata, a javno se hvalila bakšišom od 20.000 evra. Pre dva meseca preminuo joj je otac, za kog je bila vezana.

foto: Printscreen/Red Tv

Podsetimo, pored makroa Duška Banjca, koji je podvodio devojke zajedno s Nikolom Anđelićem, neke od prostitutki koje su uhvaćene na delu otkrile su u policiji da im je i Dušica nabacivala klijente.

- Uzimala je 30-40 posto od ukupne dogovorene sume, koja se obično kretala oko 1.000 evra - rekla je jedna od devojaka prilikom saslušanja.

S obzirom na to da je Grabovićka učestvovala u rijalitijima, sumnja se da je tamo vrbovala devojke, koje je kasnije podvodila.

foto: Kurir televizija

- Devojka koja je uhvaćena u akciji policije je posle kraćeg odbijanja da progovori, na kraju, sve ispričala o makroima. Pored imena koja su prva isplivala, pojavila su se i nova, pa se tada saznalo i za Dušicu Grabović. Devojka koja je saslušavana gledala je fotografije osumnjičenih za organizovanje prostitucije, pa je na jednoj prepoznala Dušicu. Rekla je da je ona uzimala dobar procenat od toga. Njoj je išlo 30 ili 40 posto zarade, a to nije mala suma - pričao je izvor za Republiku.rs.

Ona je dugo sarađivala s Banjcem, a kada se povezala s klijentima i devojkama, rešila je da ga skloni kako bi ona vladala. Pojedine devojke je vrbovala, krala mu je brojeve važnih klijenata i iza leđa ugovarala poslove u zemlji i inostranstvu. On je sumnjao da se nešto dešava, a kada joj je to stavio do znanja, usledilo je hapšenje. To je potvrdio izvor blizak Banjcu, a o čemu je Kurir već pisao.

- Ljudi nisu ni svesni šta se sve dešava na našoj estradi. Ta polupevačica je malo-pomalo uspela da bude glavna madam. Izoperisala se, sredila i sad je šefica mladim koleginicama iz rijalitija. Desetak devojaka iz takvog šou-programa radi za nju. Ozbiljne pare ona uzima od podvođenja, a ovamo izbacuje spotove i predstavlja se kao muzička zvezda. Zbog toga što je radila u ozbiljnoj državnoj firmi, ima kontakte i vezu da je niko ne dira niti privodi. Da bi eliminisala druge ljude iz tog posla, ona se služi svim i svačim - priča naš sagovornik.

Unajmila je neke likove da prate ženu koja je doskoro bila glavna u tom poslu. Želi da je ugrozi i da joj preotme devojke koje rade za nju. Štaviše, već ih je vrbovala za sebe. Jedna od njih je nedavno otvorila butik. Zapravo sve one imaju paravane i dodatne poslove kako se ne bi otkrilo čime se zaista bave. Redovno šalje fotografije devojaka klijentima i ne shvata da je i ona meta i da je pitanje trenutka kada će biti uhapšena - završava naš izvor.

foto: Pritnscreen