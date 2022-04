POZNATA PEVAČICA SMESTILA HAPŠENJE KAJINOM MENADŽERU: Godinama podvodila za njega i uvlačila devojke u ELITNU PROSTITUCIJU!

Dušku Banjcu hapšenje je smestila pevačica koja je radila za njega. Imala je cilj da preuzme posao kako bi ona postala glavni makro na estradi, saznaje Kurir.

U tome je i uspela jer je dojavila policiji sve detalje o menadžeru Katarine Ostojić.

U pitanju je estradna zvezda koja je i te kako poznata u javnosti. Štaviše, bila je i u rijalitiju, a nekada je radila u državnoj firmi. Ona je dugo sarađivala s Banjcem, a kada se povezala s klijentima i devojkama, rešila je da ga skloni kako bi ona vladala. Pojedine devojke je vrbovala, krala mu je brojeve važnih klijenata i iza leđa ugovarala poslove u zemlji i inostranstvu. On je sumnjao da se nešto dešava, a kada joj je to stavio do znanja, usledilo je hapšenje. To je potvrdio izvor blizak Banjcu, a o čemu je Kurir već pisao.

- Ljudi nisu ni svesni šta se sve dešava na našoj estradi. Ta polupevačica je malo-pomalo uspela da bude glavna madam. Izoperisala se, sredila i sad je šefica mladim koleginicama iz rijalitija. Desetak devojaka iz takvog šou-programa radi za nju. Ozbiljne pare ona uzima od podvođenja, a ovamo izbacuje spotove i predstavlja se kao muzička zvezda. Zbog toga što je radila u ozbiljnoj državnoj firmi, ima kontakte i vezu da je niko ne dira niti privodi. Da bi eliminisala druge ljude iz tog posla, ona se služi svim i svačim - priča naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, ova pevačica se osilila, a nije svesna da je i ona meta.

- Unajmila je neke likove da prate ženu koja je doskoro bila glavna u tom poslu. Želi da je ugrozi i da joj preotme devojke koje rade za nju. Štaviše, već ih je vrbovala za sebe. Jedna od njih je nedavno otvorila butik. Zapravo sve one imaju paravane i dodatne poslove kako se ne bi otkrilo čime se zaista bave. Ta pevačica redovno šalje fotografije devojaka klijentima i ne shvata da je i ona meta i da je pitanje trenutka kada će biti uhapšena - završava naš izvor.

