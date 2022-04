RAT BIVŠIH SE NASTAVLJA! Kaja: Strpaću te u zatvor! Nikola: Priznaj čime se baviš, makroi su ti prijatelji!

Katarina Ostojić poludela je kada je u Kuriru pročitala izjavu bivšeg muža da je krivi što je dozvolila da Dušan Banjac, koji je već osuđen za posredovanje u prostituciji i ponovo je završio zbog istog dela u zatvoru, krsti njihovo dete. Pevačica mu ja na Instagramu zapretila zatvorom zbog neisplaćenih alimentacija.

- Sva zla koja je on naneo meni i mom detetu ne bi stala u ovaj tekst, neplaćene alimentacije sam bila spremna da mu oprostim, jer sam se sažalila nad njegovom tužnom sudbinom i životom provedenim u zatvoru, ali ću se sad postarati da se obratim tužilaštvu i za to i za šta god mogu. Čovek koji je osuđivani narko-diler, čovek koji je proveo 15 godina života u zatvoru, koji se nikada nije brinuo o svom detetu, iako ja to nikad nisam branila, čovek koji je fizički nasilnik, i samo je pitanje dana kada će i zbog toga biti iza rešetaka, priča i morališe, uzima u usta hrišćanstvo koga i te kako nije dostojan - napisala je Kaja na Instagramu.

Nikola Dragojlović joj nije ostao dužan. - Svima je jasno da Katarina pokušava da se opere. Šta mislite kakva je priroda odnosa pevačice i makroa?! Samo puko prijateljstvo? Žao mi je što ovako pričam, ta žena mi je rodila dete, ali istina je da ta gospođa zbog makroa sebi dozvolila da sad mora da ga pere da ne bi pukla njena bruka. Kako to da nema nijednog prijatelja osim makroa da krsti naše dete? Ako mene nije mogla da sačeka da izađem iz zatvora, zašto nije obavestila moju porodicu? Nisam svetac, ali laže da sam blokirao naše dete. Nisam, niti ću! Moje dete je blokiralo mene i moju porodicu. To je "pozitivan" uticaj visokomoralne majke. Deteta se nikad odreći neću. Svi znaju ko je ona, ja sam je i takvu izabrao i plaćam cenu. Neka javno izađe i prizna čime se bavi, biće poštenija. Svoju grešku sam odležao, a ona neka podržava makroe - poručuje on.

