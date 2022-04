UHAPŠEN NIŠLIJA SA INTERPOLOVE POTERNICE: Pao u Nemačkoj, osumnjičen da je obljubio dete, pa pobegao

Nišlija Martin O. (28) uhapšen je u Nemačkoj po međunarodnoj poternici raspisanoj po nalogu Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela obljube sa detetom za koje je zaprećena kazna kazna zatvora od pet do dvanaest godina.

Po nalogu Višeg suda policija je za Martinom raspisala poternicu 19. novembra prošle godine jer se nije pojavljivao na suđenju a policija ga nije našla na adresi stanovanja pa nije bilo moguće njegovo dovođenje. On se branio sa slobode što je iskoristio da sa niškog aerodroma Konstantin Veliki odleti u inostranstvo. Kako se saznaje, na osnovu poternice Interpola uhapšen u Nemačkoj u februaru ove godine i nalazi se u ekstradicionom pritvoru gde čeka izručenje Srbiji.

Martinov branilac po službenoj dužnosti, advokat Goran Đorđević, potvrdio je hapšenje svog klijenta.

- Očekujem da bude izručen Srbiji, čim to bude učinjeno preuzeću njegovu odbranu. Imam informaciju da je uhapšen u Nemačkoj ali druge detalje ne znam – rekao je advokat.

Martin je uhapšen jula 2020. godine jer je četiri meseca imao seksualne odnose sa trinaestogodišnjakinjom koja je u njegovoj porodici bila na hraniteljstvu. Neprikladnu ljubavnu vezu razotkrio je šesnaestogodišnji brat devojčice koji je zbrinut u istoj porodici što je dovelo do Martinovog hapšenja. On je pred organima gonjenja sve priznao ali je isticao da je sa detetom u ljubavnoj vezi te da planiraju zajednički život. Kako se saznaje, on je iskoristivši njenu naivnost, nagovorio devojčicu da stupe u seksualne odnose.

- Oni su koristili svaku priliku kada bi ostajali sami da budu intimni. Vremenom su postajali neoprezniji pa je devojčicin brat posumnjao da se nešto dešava između njegove sestre i Martina a onda ih zatekao na delu. Pozvao je svoju baku koja živi u jednom niškom selu i rekao joj šta je video. Zaprepašćena žena je otišla u policiju i prijavila Martina koji je odmah uhapšen – objašnjavaju naši sagovornici iz istrage.

Kako se saznaje, devojčica uopšte nije bila svesna u šta se upustila jer joj je Martin govorio da su oni momak i devojka te da će se uzeti. N.O. majka uhapšenog mladića, odnosno devojčicina hraniteljka tvrdila je da nije znala šta se dešava između njih dvoje.

- Nemam šta da kažem, zaista, mnogo smo uznemireni. Ništa nismo sumnjivo primetili, pa ne bismo dozvolili da se nešto dešava detetu o kome treba da brinemo. Ne mogu ništa detaljnije da pričam dok se slučaj ne reši – kazala je ona nakon sinovljevog hapšenja.

Baka oštećene devojčice zatražila je da Martin bude najstrože kažnjen.

- Očigledno je da je njima cilj bio da sinu nađu ženu a ne da čuvaju moju unuku. Zašto nije našao sebi devojku svojih godina nego dete – rekla je ranije novinarima ova žena.

